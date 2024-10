Allegri: se resta senza panchina, potrebbe darsi all’ippica (Libero)

Gli allenatori vecchia scuola non sono più così desiderati, e in questi tre anni ha perso l’aura da vincente. I suoi cavalli invece vincono

Libero non sopporta Allegri: se nessuno dovesse chiamarlo, potrebbe darsi all’ippica. Il quotidiano, notoriamente conservatore, nel calcio invece è uno strenuo sostenitore della nouvelle vague calcistica e quindi non ama il tecnico livornese. Ecco cosa scrive il quotidiano a proposito di Allegri che sarà esonerato a fine stagione dalla Juventus ma cui resterà ancora un anno di contratto.

A prima vista è uno svantaggio per la società – 7 milioni netti all’anno, 13 lordi, per 4 stagioni, è l’ultimo contratto folle della precedente dirigenza – e un vantaggio per Allegri, protetto dalla sicurezza economica.

In caso di esonero, Allegri resterebbe vincolato alla Juventus per un ulteriore anno e a quel punto sarebbe obbligato a un riposo forzato. Per un mister che non ha più una buona pubblicità, soprattutto verso l’estero che prima lo cercava con insistenza, fermarsi un anno potrebbe essere un problema.

Prosegue Libero:

il calcio nel frattempo è cambiato, gli allenatori vecchia scuola non sono più così desiderati, e in questi tre anni Allegri ha perso l’aura da vincente che si portava dietro.

È difficile pensare che Allegri riesca a strappare ancora un paio di ingaggi importanti come, ad esempio, è riuscito a fare Mourinho, per citare un collega che non ha voluto e saputo innovarsi nel gioco. Potrebbe pensarci il Bayern Monaco, storicamente attento agli allenatori italiani e magari attratto da un gestore di campioni dopo gli esperimenti falliti con Nagelsmann e Tuchel, ma anche i bavaresi sembrano orientati su tecnici emergenti, come del resto il Liverpool e il Barcellona. In Italia non c’è posto tra le grandi e chissà se Allegri accetterà mai un ingaggio minore. Fosse un appassionato vero, dovrebbe pensarci. Altrimenti converrà darsi all’ippica, dove i suoi cavalli vincono: letteralmente, beninteso.

Moggi (sempre su Libero) invece difende Allegri (in settimana) Moggi difende Allegri: ha ragione, la Juventus è da terzo posto. Lo scrive su Libero. A chi scrive hanno insegnato che è la squadra a fare le fortune dell’allenatore e la squadra la fa la società. È stato consegnato al mister un centrocampo non all’altezza, che non produce gioco e non protegge la difesa, non riesce a fare intensità ed è soggetto ai contropiedi avversari quando l’allenatore azzarda a mettere due o più attaccanti. Il gruppo manca di un leader in campo che sostenga i compagni nei momenti critici. Le otto gare con una sola vittoria e tanti pareggi portano questi connotati. La Juve che teneva testa all’Inter si è spenta quando i nerazzurri si sono involati: sono venuti meno l’obiettivo e l’autostima. Adesso piano piano si sta riprendendo. Resta il fatto che, guardando la classifica, bisogna dare ragione ad Allegri: il terzo posto della Juve, dietro Inter e Milan, è la collocazione più giusta considerando il rapporto di forze esistente. L’attacco è il sesto del campionato con 45 gol, sintomo della mancanza di un centrocampo armonico. Bene però la tenuta difensiva, con 24 reti subiti (solo l’Inter ne ha prese di meno). Dati che dimostrano come sia giusta e razionale la collocazione dei giocatori in campo, tenendo tra l’altro conto del fatto che in panchina ci sono tanti giovani alle prime armi.

