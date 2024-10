Superlega, il ceo di A22: «Convinceremo i club che è un’opportunità per rafforzarsi economicamente»

A Mundo Deportivo: «Non sappiamo ancora quando potrebbe cominciare il torneo, ma abbiamo l’ambizione di iniziare il prima possibile».

Poche settimane dopo l’approvazione della Superlega, l’amministratore delegato di A22 (società che punta a sviluppare il nuovo progetto), Bernd Reichart, ha parlato al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo della nuova competizione.

«I club sono rimasti sorpresi dalla chiarezza e dalla forza della risoluzione di questa nuova competizione e stanno analizzando quali opportunità offre loro».

Pensa che la Uefa si aspettasse una sentenza così?

«È difficile per me rispondere, non ho nemmeno partecipato alla conferenza stampa che hanno dato. È una domanda destinata a loro».

La situazione può finire con un patto tra A22, Barça e Real Madrid con la Uefa?

«Il nostro obiettivo è consentire ai club europei di creare un’alternativa e trovare una soluzione a molti dei problemi che devono affrontare. Se i club riusciranno a decidere per una volta con libertà senza essere gestiti da terzi che diranno loro cosa fare, allora avremo ottenuto qualcosa. Siamo stati in contatto con tutti i club con cui avevamo aperto delle discussioni durante l’anno, per impostare e creare una proposta».

Con quaranta o cinquanta club c’è una buona base per poter iniziare la Superlega nella stagione 2025-26?

«In questo momento non ci avventuriamo con le date. Vogliamo fare le cose per bene. Il miglior calcio d’Europa dovrà essere con partite più coinvolgenti della Champions League e anche gratis. È una proposta importante e vogliamo fare le cose per bene. Abbiamo l’ambizione di iniziare il prima possibile, ma senza speculare sulle date».

Molti club hanno rilasciato dichiarazioni a favore della Uefa. Quale dovrebbe essere la tua strategia per convincerli?

«Bisogna convincerli con un buon format, con una governance che dia loro più voce e voti rispetto alla situazione attuale e, ovviamente, un modello economico che attiri. Per questi club è un’opportunità di rafforzarsi economicamente. Si tratta di una struttura di campionato con un minimo garantito di partite ad un livello superiore a quelle che sono garantite ora e con la possibilità di qualificarsi sia dalla modalità di qualificazione nazionale, sia da quella di una buona stagione in Superlega. Anche questa è meritocrazia».

Quali ragioni può avere un club per non entrare nella Superlega?

«Mi faccio anche questa domanda molte volte. Non ho mai avuto una risposta davvero chiara, perché nel sistema attuale l’Europa non offre ai club ciò di cui hanno bisogno per rafforzarsi ed essere sostenuti nel medio e lungo termine. Ci sono campionati che stanno perdendo sempre più competitività perché sono esposti a mercati televisivi dove non possono essere competitivi, ad esempio, rispetto alla Premier League. Quindi devono guardare all’Europa per avere qualcosa di importante a livello economico. Il sistema attuale non offre questo, noi sì».

Quando la Superlega fu approvata, Reichart dichiarò:

«La partecipazione sarà basata sul merito sportivo. Non ci saranno membri permanenti e i club rimarranno impegnati verso le rispettive leghe nazionali. Le partite saranno giocate durante la settimana. Il merito sportivo è l’essenza di questa proposta, un campionato aperto e meritocratico».

