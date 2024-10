Tonali accusato dalla Federcalcio inglese di aver scommesso 50 volte quando era già al Newcastle

La nota della Football Association: “Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della Fa”

Sandro Tonali è stato accusato dalla Federcalcio inglese (Fa) di cattiva condotta per presunte violazioni delle regole sulle scommesse.

Scrive la Bbc:

“Il 23enne sta attualmente scontando una squalifica di 10 mesi emessa dalla Federcalcio italiana (Figc) a ottobre per aver infranto le regole sulle scommesse in Italia. Tonali è passato al Newcastle dal Milan a luglio per 55 milioni di sterline.

La Fa sostiene che Tonali abbia infranto le regole piazzando scommesse sulle partite tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023″.

Scommesse, Tonali accusato di aver violato le regole della Federcalcio inglese

Il comunicato della Federcalcio:

“Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della Fa. Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della Fa 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere“.

Immediato anche il comunicato del Newcastle:

“Il Newcastle United riconosce l’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della Fa.

Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non possono fare ulteriori commenti in questo momento“. Tonali sta facendo i conti anche con la squalifica Figc L’Associated Press conferma che la Fifa ha esteso la squalifica di Sandro Tonali a tutto il mondo. “La squalifica di 10 mesi di Sandro Tonali per violazioni delle scommesse è entrata in vigore venerdì, ha detto la Fifa dopo aver approvato la richiesta dell’Italia di mantenere la squalifica del centrocampista del Newcastle in tutto il mondo“.

