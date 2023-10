La Fifa approva la richiesta della Figc: Tonali squalificato anche per il Newcastle (e in tutto il mondo)

La Fifa: “È stata accolta la richiesta avanzata dalla Figc di estendere la sanzione inflitta a Tonali a livello mondiale”.

L’Associated Press conferma che la Fifa ha esteso la squalifica di Sandro Tonali a tutto il mondo.

“La squalifica di 10 mesi di Sandro Tonali per violazioni delle scommesse è entrata in vigore venerdì, ha detto la Fifa dopo aver approvato la richiesta dell’Italia di mantenere la squalifica del centrocampista del Newcastle in tutto il mondo“.

Dalla Fifa scrivono:

“È stata accolta la richiesta avanzata dalla Federcalcio italiana di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali (venerdì) a livello mondiale“.

La Figc aveva annunciato la squalifica già giovedì. Adesso, dopo la conferma della Fifa, la squalifica si estende quindi anche alla Premier League. Tonali quindi già da domani salterà la partita del Newcastle contro il Wolverhampton.

Per il caso scommesse Sandro Tonali ha subito una squalifica totale di 18 mesi. 10 di assenza forzata dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Gli altri 8 mesi, oltre ai 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato da Tonali con uno psichiatra esperto nella lotta alla ludopatia, da scontare in pene accessorie. Tradotto: l’ex milanista dovrà prendere parte a 16 incontri pubblici, in Italia e in presenza, organizzati dalla federazione in ambito prevenzione o recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Tonali ha praticamente finito la stagione mercoledì sera con la partita di Champions contro il Borussia Dortmund. Il Newcastle avrebbe anche minacciato di intentare causa contro il Milan. Questa mattina il suo allenatore, Eddie Howe, in conferenza ha dichiarato che il giocatore poteva essere convocato:

«Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane, ci sono grosse possibilità che Tonali sia disponibile contro il Wolverhampton. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi».

