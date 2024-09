Salernitana, Liverani esonerato: Inzaghi in pole per sostituirlo

Lo ha annunciato Gianluca di Marzio, si attende il comunicato ufficiale della società.

La Salernitana ha deciso di esonerare Fabio Liverani dopo la sconfitta 1-0 contro il Lecce, che rappresentava uno degli scontri diretti per i granata. Il club è fermo all’ultimo posto della Serie A con 14 punti.

Il giornalista Gianluca di Marzio scrive:

Fabio Liverani non è più l’allenatore della Salernitana. Si attendono comunicati ufficiali, ma intanto la dirigenza sta stringendo per il prossimo allenatore, con Filippo Inzaghi sempre in pole.

A Salerno non sanno più che pesci prendere. La Salernitana sembra ostaggio di un presidente a dir poco volubile. Da ieri circola la notizia che Liverani sarà esonerato. Al suo posto potrebbe ritornare Pippo Inzaghi. Il povero Fabio è durato un mese (5 partite). Il suo esordio contro l’Inter a San Siro risale al 16 febbraio. Un 4-0 senza appello lo costringe alla prima sconfitta da allenatore della Salernitana. Solo un punto conquistato sotto la sua gestione, 1-1 contro l’Udinese. Poi sono arrivate le sconfitte contro Monza, Cagliari e Lecce (ieri sera). La classifica dice che la squadra si sta buttando a capofitto in Serie B.

Iervolino, con il club ormai proiettato nel campionato cadetto, ha ben deciso di esonerare il buon Fabio e richiamare Inzaghi. Probabilmente, al telefono con il presidente, Pippo deve essersi fatto una bella risata, dopodiché, chiunque al suo posto avrebbe chiuso garbatamente la linea. Pippo invece no.

La Salernitana perde in casa 1-0 uno degli scontri diretti, contro il Lecce di Gotti. Fatale l’autogol del difensore granata Gyomber al 17esimo del primo tempo.

La squadra di Liverani tiene in mano la partita, anche con una vantaggiosa percentuale di possesso palla rispetto al club salentino. Tuttavia, non riesce a trovare il gol e si avvicina sempre di più alla Serie B. A fine gara, fischi da parte dei tifosi allo Stadio Arechi.

