Rudiger si difende dalle accuse di estremismo: «Sono per la tolleranza, il terrorismo è inaccettabile»

Alla Bild: «Contro di me accuse infondate. Il gesto che ho usato si chiama dito tawhid. Nell’Islam è considerato un simbolo dell’unità e dell’unicità di Dio»

Rudiger, difensore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazione alla “Bild” dove parla delle polemiche per il gesto di preghiera presente in una foto pubblicata su Instagram.

«Per celebrare l’inizio del Ramadan, ho pubblicato un post su Instagram. Questo è già visibile pubblicamente da 13 giorni (dall’11 marzo) e ha raggiunto diversi milioni di follower senza alcuna critica da parte di nessuno».

«Ma nei giorni scorsi la foto è stata utilizzata da privati ​​per muovere accuse infondate. Il gesto che ho usato si chiama dito tawhid. Nell’Islam, questo è considerato un simbolo dell’unità e dell’unicità di Dio. Il gesto è diffuso tra i musulmani di tutto il mondo e solo negli ultimi giorni è stato classificato come non problematico dal Ministero federale degli Interni».

Rudiger: «Prendo le distanze dall’estremismo»

«Come musulmano devoto, pratico la mia fede, ma prendo fermamente le distanze da qualsiasi tipo di estremismo e accusa di terrorismo. La violenza e il terrorismo sono assolutamente inaccettabili. Sono a favore della pace e della tolleranza».

«Molti dei miei familiari appartengono a religioni diverse. Ciononostante ci rispettiamo a vicenda e celebriamo insieme le feste religiose. Il rispetto e la tolleranza sono principi fondamentali che tutti noi rappresentiamo nella nostra famiglia».

«Tuttavia, riconosco anche che, a causa di un’attenzione insufficiente, ho dato a terzi l’opportunità di interpretare deliberatamente in modo errato i miei post al fine di dividere e polarizzare»

«Ma non offrirò una piattaforma per la divisione e la radicalizzazione, motivo per cui ho deciso di fare una dichiarazione chiara dopo le nostre due partite internazionali di successo. Allo stesso tempo, non permetterò che mi insultino e denigrino come islamista. Per questo ho deciso di sporgere denuncia. Si tratta di propaganda e divisione; Mi difenderò sempre risolutamente da questo».

«Spero che questo chiarimento aiuti a chiarire gli equivoci e a portare alla luce la verità. Vorrei anche ringraziare la Dfb (ndr federcalcio tedesca), che mi ha sempre supportato in questa faccenda».

Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger e la Dfb (Federcalcio tedesca) hanno denunciato alla Procura di Berlino il giornalista Julian Reichelt per aver collegato una foto del calciatore a un gesto del gruppo terroristico Isis. L’immagine in realtà è riferita al Ramadan, dove Rudiger aveva scritto: Possa l’Onnipotente accettare il nostro digiuno e le nostre preghiere.

Il “dito” indice alzato, scrive Marca, è un gesto usato dai militanti dello Stato islamico come simbolo di potere e vittoria. La denuncia è arrivata “per insulto e calunnia”. Anche la Dfb ha presentato una denuncia e ha segnalato il tweet di Reichelt all’ufficio del procuratore come “incitamento all’odio”.

