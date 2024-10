Rudiger denuncia un giornalista dopo le accuse per una presunta foto “pro Isis”

Il giornalista si difende in un tweet: “L’indice alzato dell’islamismo non appartiene alla Germania. Chi lo fa sa che non è un gesto innocente”.

Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger e la Dfb (Federcalcio tedesca) hanno denunciato alla Procura di Berlino il giornalista Julian Reichelt per aver collegato una foto del calciatore a un gesto del gruppo terroristico Isis. L’immagine in realtà è riferita al Ramadan, dove Rudiger aveva scritto: Possa l’Onnipotente accettare il nostro digiuno e le nostre preghiere.

Il “dito” indice alzato, scrive Marca, è un gesto usato dai militanti dello Stato islamico come simbolo di potere e vittoria. La denuncia è arrivata “per insulto e calunnia”. Anche la Dfb ha presentato una denuncia e ha segnalato il tweet di Reichelt all’ufficio del procuratore come “incitamento all’odio”.

Rudiger, il tweet contro di lui: “Rudiger e la Federcalcio vogliono intimidirmi”

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

“Ho appena saputo dai media che Antonio Rudiger e la Dfb mi hanno segnalato perché avevo fatto notare che il calciatore mostrava il saluto degli islamisti in un post su Instagram. Questo gesto è stato assunto dai terroristi negli ultimi due decenni. È diventato indiscutibilmente il saluto dell’Isis e degli assassini islamici di tutto il mondo, di persone che hanno colpito anche Berlino e portano disastri e sofferenze nel mondo. Lo sa bene chi mostra questo saluto, e ha apprezzato almeno una volta in passato i post degli islamisti. Il ministro dell’interno definisce il gesto “inaccettabile”.

Chiunque si atteggi in questo modo in pubblico mostra consapevolmente il saluto dei fanatici e non un gesto innocente e spirituale. Soprattutto perché si tratta di un giocatore della Nazionale, non bisogna lasciarsi intimidire. È importante sottolineare che questa ideologia politica va contro tutto ciò che sono i nostri valori. Quello che utilizzano Antonio Rudiger e la Dfb sono metodi intimidatori. L’indice alzato dell’islamismo, con cui i terroristi di tutto il mondo celebrano i loro omicidi, non appartiene alla Germania. Non permetterò mai a nessuno di impedirmi di dirlo”.

ilnapolista © riproduzione riservata