Roma, a Trigoria ne hanno licenziati sei solo nel 2024. C’è un clima da Inquisizione (Il Fatto)

La storia dell’impiegata cacciata per il video a luci rosse rubatole, è solo la faccia più clamorosa del trattamento riservato ai dipendenti

Il Fatto Quotidiano allarga il suo sguardo sulla Roma. Secondo il quotidiano, a Trigoria “tutti devono ascoltare tutto, nessuno può stare tranquillo, in un clima da inquisizione dove ogni errore o disguido può essere fatale. Si sa chi è entrato oggi in ufficio, non chi ci sarà domani“. I licenziamenti dei protagonisti del video hard sarebbero quindi solo la punta dell’iceberg. Dietro ci sarebbe una sorta di epurazione dei dipendenti in vista di una possibile cessione del club.

Ondata di licenziamenti nel club dei Friedkin

Scrive il Fatto Quotidiano:

“L’incredibile storia dell’impiegata cacciata perché un giocatore della Primavera aveva trafugato e diffuso un suo video a luci rosse nelle chat di squadra, è solo la faccia più clamorosa del trattamento riservato ai dipendenti giallorossi. Una gestione delle risorse umane che proprio non ti aspetteresti da un club dal profilo internazionale e moderno come la Roma. Dall’inizio del 2024 i licenziamenti siano almeno sei, e il conto rischia di lievitare“.

La Roma ha già licenziato il responsabile della comunicazione, due risorse “Finnace”, l’ormai ex Cfo (colui che gestisce la strategia finanziaria), il responsabile dei sistemi informatici. Altri licenziamenti hanno investito i settori basilari del club.

“Ad oggi i licenziati si sono affidati a legali diversi, ma non è escluso che in futuro possano unire le forze in una sorta di “class action”, specie se altri dovessero aggiungersi alla loro fila“.

Dietro i licenziamenti ci sarebbe la possibile cessione della Roma

La teoria del Fatto:

“Si è parlato di una possibile cessione all’orizzonte come motivazione: snellire la pianta organica, alleggerire i conti per rendere più appetibile il club“. Ma “questo giro di vite sembra soprattutto il frutto di una resa dei conti interna: un redde rationem sommario, successivo alla rivoluzione che ha visto la fuoriuscita del general manager Thiago Pinto in favore di Souloukou, e la caduta in disgrazia di chi era vicino alla precedente gestione, o anche solo sospettato di esserlo“.

