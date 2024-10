Raspadori si allontana dall’Inter dopo il caso Acerbi (Corsport)

È chiaro che il caso Acerbi-Juan Jesus, al di là dell’assoluzione per il difensore nerazzurro, porterà inevitabilmente a degli strascichi. Il Corriere dello Sport ne parla in chiave prossimo mercatosi sottolineando che l’Inter avrebbe puntato su Raspadori per la prossima stagione, ma considerando la situazione la pista si sta raffreddando perché se già prima era difficile trattare con De Laurentiis, vedi caso Zialinski, oggi appare quasi impossibile.

Raspadori si allontana dall’Inter

Dopo la decisione del giudice sportivo infatti il Napoli non ha fatto mistero di non aver gradito l’assoluzione di Acerbi per il caso di discriminazione razziale contro Juan Jesus e questo ha sicuramente esacerbato i rapporti tra i due club, già tesi dopo la questione Zielinski