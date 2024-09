Rangnick esclude dall’Austria tre calciatori per cori omofobi: «Per me è intollerabile»

Il ct austriaco: «Mi aspetto che comprendano cosa significa per le persone quando vengono insultate o discriminate in questo modo».

Ralf Rangnick, ct della Nazionale austriaca (e candidato per la prossima panchina del Barcellona), ha escluso dalle convocazioni tre calciatori del Rapid Vienna coinvolti in una vicenda di cori omofobi. Lo scrive il quotidiano tedesco Faz.

Si tratta del nuovo acquisto del Werder Brema Marco Grüll, di Guido Burgstaller e del portiere Niklas Hedl.

Scrive la Faz:

In considerazione dell’incidente avvenuto al Rapid Vienna, attuale club di Grüll, il ct dell’Austria Ralf Rangnick non ha convocato i due giocatori e il portiere per il prossimo ritiro di Marbella, in Spagna, per le partite amichevoli contro Slovacchia (23 marzo a Bratislava) e Turchia (26 marzo a Vienna).

«È un comportamento che non tollererò in una squadra di cui sono allenatore, sia nel club che qui con la Nazionale», ha detto lunedì sera all’annuncio delle convocazioni.

Non si tratta di una decisione definitiva, nel senso che in futuro i tre potranno essere convocati.

«Mi aspetto che affrontino seriamente la questione e comprendano cosa significa per le persone quando vengono pubblicamente insultate o discriminate in questo modo».

Il 25enne attaccante Grüll, che attualmente gioca per il Rapid, e Burgstaller, che ha giocato per lo Schalke 04 e il St. Pauli, hanno insultato con cori gli avversari dell’Austria Vienna nel derby dopo la vittoria per 3-0 del 25 febbraio. Grüll, Burgstaller e altri professionisti sono stati quindi squalificati per alcune partite la settimana scorsa dal Senato penale della Bundesliga austriaca. Inoltre, l’amministratore delegato Steffen Hofmann e il vice allenatore Stefan Kulovits hanno ricevuto rigori.

