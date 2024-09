Pioli se la prende con Baroni per il giallo a Theo: «Vanno lasciati stare i giocatori degli altri»

A Dazn: «Il suo intervento ha scatenato un diverbio. Theo esulta sempre così. Ora avremo un giocatore squalificato»

Il Milan di Pioli ha battuto il Verona 1-3 con una prestazione convincente. Il primo gol l’ha segnato Theo Hernandez, che poi è stato ammonito per l’esultanza e salterà la prossima partita, che sarà contro la Fiorentina.

Pioli: «Theo esulta sempre così, non ha fatto niente»

Pioli a Dazn ha parlato di quello che è successo: «Lui esulta sempre così, dice sempre ‘parlate, parlate’. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori, e si debba lasciar stare gli altri».

Zlatan Ibrahimovic è volato in Arabia Saudita per il week end di di Formula 1. Il dirigente del Milan, intercettato da Sky Sport, ha risposto ad alcune domande sul Milan e su Stefano Pioli.

È chiaro come i ruoli si siano invertiti nel club e ora è Ibra a dover dare rassicurazioni sulle decisioni della società in merito al futuro del tecnico . Cosa deve fare per la riconferma? «Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui»

L’ex attaccante svedese è stato catapultando in una realtà difficile con un ruolo non ben precisato ma che di fatto ha grandi responsabilità: «Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan». Infine ha parlato della prima volta in Arabia Saudita: «Bello essere qua, prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi col Milan si lavora».

