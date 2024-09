Perché De Laurentiis si ferma alle parole sul Mondiale per club e non fa ricorso contro la Juve?

Il presidente ha detto chiaramente che il Napoli ha più diritto della Juve, ma allora (come scrive Ziliani) perché non segue le vie legali per ottenere quel posto?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente ieri al summit sul calcio del Financial Times ha parlato del Mondiale per club. Il patron azzurro ha detto chiaramente «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

Perché De Laurentiis si ferma alle parole?

Le sue però restano parole. Nessuna azione legale è stata intrapresa in questo senso dal Napoli, fino a questo momento, contro il fatto che la Juve vada ai Mondiali al posto suo, come invece suggeriva diverso tempo fa Paolo Ziliani

“Siccome nessuno se lo chiede, lo chiedo io: per quale motivo il Napoli dovrebbe accettare che la Juventus partecipi al Mondiale per club 2025 in base al miglior ranking Uefa relativo alle ultime 5 Champions disputate (compresa quella in corso)? Tutto è ancora possibile, naturalmente. Ma in attesa di vedere come andranno le cose per i partenopei nell’ottavo di finale contro il Barcellona, e considerando che al Mondiale in Usa mancano ancora la bellezza di 18 mesi, perché il Napoli non fa le cose come si deve, si affida a uno studio legale come Dio comanda e prepara un ricorso da presentare all’Uefa per invalidare, avendo tutti gli appigli legali per farlo, la posizione della Juventus nel ranking Champions?

Come tutti sanno, nel nuovo torneo varato dalla Fifa c’è posto per due soli club per ogni nazione: l’Italia ha l’Inter (74 punti) già qualificata mentre al secondo posto c’è al momento la Juventus (47 punti) inseguita da Napoli e Milan (già eliminato) a quota 41. Il regolamento prevede che a partire dagli ottavi di finale alle squadre rimaste in lizza vengano assegnati 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 1 punto per ogni turno superato. Il Napoli deve quindi fare ancora 6 punti per raggiungere la Juventus: che in caso di parità eliminerebbe grazie al fatto di avere raggiunto i quarti di finale un anno fa mentre la Juventus non è mai andata, dal 2019-20 ad oggi, più in là degli ottavi di finale. Ma la domanda è: siamo sicuri che i 47 punti della Juventus siano da considerare regolari?”

