Pafundi segna ancora con l’Italia U19: talento incompreso in Serie A

Termina 2-1 per gli Azzurrini il match contro la Repubblica Ceca. Il trequartista, di proprietà dell’Udinese, costretto a trasferirsi in Svizzera per giocare.

Dopo aver fatto gol e assist contro la Scozia, Simone Pafundi segna un’altra rete con l’Italia Under 19, stavolta contro la Repubblica Ceca. Il match termina 2-1 per gli Azzurrini. Martedì affronteranno la Georgia e avranno la possibilità di confermare il primo posto nel gruppo E per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

Assist di Giulio Mistano, il trequartista di proprietà dell’Udinese (in prestito al Losanna) non sbaglia col sinistro al limite dell’area; la sua rasoiata mancina nell’angolo basso alla sinistra del portiere regala l’1-0 per l’Italia al 17esimo minuto. In gol anche Lipani del Sassuolo.

Anche contro la Scozia è stato Pafundi show

L’Italia Under 19 incanta all’esordio del gruppo 5 della fase élite dell’Europeo. Protagonista assoluto il giovane Pafundi. In Italia non trovava spazio nell’Udinese, così ha deciso di andare in Svizzera, al Losanno per poter giocare.

Oggi con la maglia azzurra ha dimostrato ancora una volta di meritare una chance sui grandi campi da calcio. L’Italia ha superato la Scozia 3-1. Tutti e tre i gol portano lo zampino di Pafundi. Il primo lo segna al 25′ il centrocampista del Milan Kevin Zeroli, dopo il tiro di Pafundi respinto dal portiere Williamson.

Forse tutti i direttori sportivi e dirigenti vari della Serie A dovrebbero guardare il gol che il ragazzo (18 anni) ha siglato ieri. Dopo aver messo lo zampino per il primo gol dell’Italia, Pafundi decide di mettersi in proprio. Parte da dopo il cerchio di centrocampo, conduce palla fino alla tre quarti e alza la testa. Da lì aumenta in maniera vertiginosa la frequenza di passi. Non si riescono a toccare i tocchi al pallone. Uno, due, tre, quattro, entra in area sulla sinistra. Botta di sinistro sul palo lontano e palla sotto il sette.

