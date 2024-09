Osimhen senza eguali: è lui l’Mvp Napolista di febbraio

Il nigeriano ottiene il 59% di voti nel sondaggio su Instagram, superando Kvara (26%), Ngonge (12%) e Olivera (3%).

Victor Osimhen è stato eletto dai lettori del Napolista come miglior giocatore del mese di febbraio. Ha ottenuto il 59% dei voti, superando di gran lunga gli altri tre suoi sfidanti: Khvicha Kvaratskhelia (26%), Cyril Ngonge (12%) e Mathias Olivera (3%). Per votare ogni mese l’Mvp del Napoli basterà andare sul profilo Instagram e, nella sezione storie, verrà pubblicato il sondaggio con i quattro calciatori che hanno ottenuto la media valutazione più alta.

Osimhen ha giocato tre partite su sei nel mese di febbraio, totalizzando 5 gol e 1 assist. Tramite le pagelle del Napolista ha ottenuto una media voto di 6,7. La sua miglior prestazione è stata sicuramente contro il Sassuolo, in cui ha siglato una tripletta e fornito un assist. L’attaccante nigeriano è rientrato alla grande dopo l’esperienza in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, evitando amare sconfitte agli azzurri.

Osimhen, le pagelle del Napolista

Napoli-Barcellona 1-1: Il Napoli tira una sola volta in porta e segna. E a fare gol è proprio lui, il figliol prodigo di ritorno dall’Africa. Poi esce, come se nulla fosse. I segni sono importanti – 6,5. Stanco, offuscato da Araujo per gran parte della partita, poi gli arriva l’unica palla buona della serata e fa gol. I campioni sono questi. – 6,5.

Cagliari-Napoli 1-1: Maschera Nera poteva segnare di testa già un minuto prima del 65’, quando su servizio del Che Kvara, schiaccia insolitamente il pallone per terra anziché mirare alla porta. Sessanta secondi dopo, appunto, fa il gol dello zero a uno – 6,5. Il gol vale sicuramente più del grottesco doppio palo – 6.

Sassuolo-Napoli 1-6: Sia sempre lodata la costruzione dal basso, soprattutto quella delle difese scarse delle squadre in lotta per non retrocedere, una sorta di universo al contrario, come se un aspirante giocatore mirasse a diventare Messi in 24 ore anziché fare quello che sa fare. Detto questo Victor Victoria colpisce tre volte. E siamo a cinque in tre partite. L’Orologiaio Matto sarà da qualche parte in Toscana a ripetere come un monaco tibetano lo stesso mantra per ore: “Oooo-si-mhe-n, Oooo-si-mhe-n, Oooo-si-mhe-n” – 8.

ilnapolista © riproduzione riservata