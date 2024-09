Ogni tanto De Laurentiis dovrebbe guardarsi allo specchio e darsi una calmata (Giornale)

Signori scrive che Napoli e Lazio erano prima e seconda l’anno scorso e ora deludono “prevalentemente per errori dei padroni”. “Adl dovrebbe meditare su se stesso prima di bacchettare tutti”

Riccardo Signori sulle pagine de Il Giornale commenta le ultime uscite del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La battaglia contro i giornalisti e le emittenti tv e anche i commenti fuori luogo sulle dimissioni di Sarri “Adl, la gigantesca palla di neve, non la smette più, sommerge tutto e tutti”.

Il napoli, campione uscente, sta vivendo una stagione non degna dei suoi fasti e anche martedì ha perso gli ottavi di Champions contro il Barcellona e il Giornale ironizza sul presidente: “Fa da stopper ai giornalisti per le interviste, anziché insegnare ai suoi giocatori a stoppare meglio le punte del Barcellona”.

De Laurentiis non ha salvato nessuno, a partire dal suo ex tecnico, passando per Lotito, fino ad arrivare ai giornalisti che intervistano i suoi tesserati: “Come se De Laurentiis, appunto, Adl, fosse un tranquillo pastore di campagna che mai si occupa di casini altrui. Insomma talvolta non sarebbe male guardarsi allo specchio e darsi una calmata”.

De Laurentiis dovrebbe meditare

Signori ricorda che questa stagione sta raccontando il flop proprio di Napoli e Lazio, le due formazioni che nella passata stagione erano arrivate prima e seconda.

Come mai sono finite così? Prevalentemente per errori dei padroni. Poi puntiamo l’indice du tecnici e giocatori. Adl dovrebbe meditare su se stesso prima di bacchettare tutti, giornalisti compresi, che pur hanno colpe. L’esclusione dalla Champions ci poteva stare, il Barcellona è una squadra di rango ma il Napoli, una volta di già, si è rassomigliato all’umorale saliscendi del suo padrone.

