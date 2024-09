Napoli report: allenamento in gruppo per Rrahmani, Cajuste e Ngonge

Calzona li recupera tutti in vista della partita di Champions con il Barcellona di domani sera

Buone notizie in casa Napoli: Ngonge, Rrahmani e Cajuste hanno lavorato tutti in gruppo. Saranno a disposizione di Calzona per la partita contro il Barcellona.

Napoli, Calzona avrà tutti a disposizione per la Champions

Il report dell’allenamento:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Di seguito partitina a campo ridotto e seduta tecnico tattica. Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno lavorato in gruppo“.

A Barcellona temono l’effetto Calzona: il Napoli sembra quello dell’anno scorso (Mundo Deportivo)

L’effetto Calzona. Nessuno ha ancora azzardato il titolo netto, ma il concetto – a leggere i giornali sportivi catalani – è quello: il nuovo tecnico ha ripreso le redini della squadra campione d’Italia, e “secondo la diagnosi che hanno fatto nello staff tecnico del Barça, sembra quasi la squadra dello scorso anno”. Il Mundo Deportivo scrive che “in tre settimane il tecnico del Vibo Valentia è riuscito a imprimere il suo stile alla squadra. Calzona ha ripreso il playbook dei suoi predecessori. L’influenza dei due allenatori con cui ha lavorato si fa sentire attualmente. Il Napoli di Calzona somiglia molto di più a quello della scorsa stagione. Una squadra in ascesa, che sta prendendo fiducia grazie ai risultati”. Infatti, dopo cinque partite non hanno ancora perso (2 vittorie e tre pareggi).

“L’allenatore è riuscito anche a ridare fiducia a giocatori importanti. Victor Osimhen ha segnato 4 gol da quando ha un nuovo allenatore in panchina, anche se negli ultimi due match non ha segnato. Lo stesso vale per l’altra stella Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano, che all’andata sembrava sottotono, nelle ultime tre è in grande forma con quattro gol e un assist.

