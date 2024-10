Napoli, Quinten Timber il nuovo nome per il centrocampo (Gazzetta)

Sa interpretare quasi tutti i ruoli del centrocampo, ha 22 anni e può essere schierato davanti alla difesa o alle spalle dell’attacco. È già a quota 7 reti e 7 assist in 37 presenze

Giunti nel tratto finale della stagione, si pensa già al mercato. Il presidente De Laurentiis si è già attivato per rinnovare la rosa azzurra. Diversi sono i nomi accostati al Napoli. Tra questi, alcuni di loro giocano nel Feyenoord. È lì che il Napoli sta guardando per il futuro. Lo scrive Salvatore Malfitano sulla Gazzetta dello Sport.

Quinten Timber il nuovo nome per il centrocampo azzurro

Scrive il quotidiano:

“Meluso e Micheli apprezzano diversi elementi della rosa a disposizione di Arne Slot e ne hanno individuato uno per reparto. Si tratta di David Hancko, Quinten Timber e Santiago Gimenez, che in totale sono costati circa 30 milioni di euro. Quinten Timber, gemello del più celebre e sfortunato Jurrien (acquistato dall’Arsenal, si è rotto il legamento crociato e ha potuto giocare finora una sola partita in Premier). Quinten, 22 anni, può essere schierato sia davanti alla difesa che alle spalle degli attaccanti. In realtà l’attitudine offensiva trova il culmine quando parte più arretrato, così da sfruttare al meglio le doti da incursore. È già a quota 7 reti e 7 assist in 37 presenze. Sa interpretare quasi tutti i ruoli del centrocampo. Anche Quinten ha sofferto di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, ma questa stagione è la prova che ha ritrovato la stabilità fisica”.

Lobotka, il Napoli già cerca il sostituto: Schouten e Timber sulla lista (Corsport)

Lobotka, il Napoli già cerca il sostituto: Schouten e Timber sulla lista. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Dev’essere pur da qualche parte un regista che possa calarsi – nel caso – nel ruolo di Lobotka, cercando di non farlo rimpiangere.

Un centrale – che poi è più mediano ma che volendo può anche divenire riferimento e ispirazione – finito nella short list del passato più recente è Jerdy Schouten, olandese (27) che conosce l’Italia per aver frequentato a lungo (quattro anni) e bene (96 presenze) il Bologna: il Napoli l’ha seguito, gli sarebbe servito per «altro», però nel «file» che lo riguarda c’è scritto che ha ampiezza di repertorio. Da Castel Volturno partono spesso per l’Olanda, patria del 4-3-3, o meglio: si sintonizzano, ormai cosi si fa sistematicamente, sull’Eredivisie, che appassiona, e tra i club maggiormente seguiti, oltre al Psv, c’è il Feyenoord, la casa di Quinten Timber (23 a giugno), centrocampista che sa inventarsi varie interpretazioni, che ha un costo neanche così ragionevole (una ventina di milioni di euro) ma anche una scuola che faciliterebbe ogni inserimento.

