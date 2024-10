Napoli, per Osimhen ancora lavoro personalizzato. Politano torna in gruppo

Mattinata di lavoro a Castel Volturno con quasi tutti presenti, assenti per le nazionali esclusi. Solo l’attaccante a parte

Il Napoli continua ad allenarsi in vista della sfida contro l’Atalanta. A Castel Volturno però non c’è Calzona. L’allenatore e il suo staff impegnati con la nazionale slovacca. Calzona seguirà però gli allenamenti del Napoli grazie ai video registrati con l’ausilio di un drone. Questa mattina il gruppo quasi al completo, nazionali esclusi, è stato impegnato in una seduta atletica.

Osimhen è ancora in dubbio. Il nigeriano si è allenato a parte sul terreno di gioco. Completamente ristabilito invece Politano.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio”.

Calzona allena il Napoli in smart working, con i droni (Corsport)

Calzona allena il Napoli in smart working, con i droni. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Calzona ha tolto i panni dell’allenatore del Napoli e ha indossato quelli da ct della Slovacchia. Come da contratto. E in questi giorni né lui né il suo staff sono a Castale Volturno a seguire la squadra, o meglio quel che ne resta. Come scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli ha ripreso la preparazione ieri al centro sportivo di Castel Volturno con il sorriso ma appena un filo di trucco. Meno diciassette assenti giustificati: dall’allenatore al centravanti. A guidare l’allenamento, ieri, sono stati Grava, altro membro dello staff tecnico, e il preparatore atletico Cacciapuoti. Al loro fianco anche il match analyst Beccaccioli e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez.

E aggiunge: Calzona è costantemente aggiornato sul lavoro del Napoli: ovviamente comunica con i suoi collaboratori a Castel Volturno, ha già ricevuto ieri e quotidianamente riceverà le immagini delle sedute registrate con il drone. In sede rientrerà mercoledì con Lobotka e Ostigard.

