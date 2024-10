Calzona allena il Napoli in smart working, con i droni (Corsport)

Mancano anche il suo vice Bonomi, Sinatti, il preparatore dei portieri, la seduta è stata diretta da Grava. Assenti anche Politane e Osimhen

Calzona allena il Napoli in smart working, con i droni. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Calzona ha tolto i panni dell’allenatore del Napoli e ha indossato quelli da ct della Slovacchia. Come da contratto. E in questi giorni né lui né il suo staff sono a Castale Volturno a seguire la squadra, o meglio quel che ne resta. Come scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli ha ripreso la preparazione ieri al centro sportivo di Castel Volturno con il sorriso ma appena un filo di trucco: un modo alternativo per dire che all’appello, come da copione per gli impegni delle varie nazionali, mancavano Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Zielinski, Lobotka, Cajuste, Kvaratskhelia, Raspadori, il tecnico Calzona, il vice Bonomi, i membri del suo staff Segarelli e Brini, il preparatore atletico Sinatti (con l’Italia negli States), l’influenzato Politano e per finire Osimhen, rimasto a Napoli perché ancora alle prese con i postumi del problema muscolare che l’ha costretto a guardare dalla panchina la partita con l’Inter e in televisione le amichevoli della Nigeria. Meno diciassette assenti giustificati: dall’allenatore al centravanti. A guidare l’allenamento, ieri, sono stati Grava, altro membro dello staff tecnico, e il preparatore atletico Cacciapuoti. Al loro fianco anche il match analyst Beccaccioli e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez.

E aggiunge:

Calzona è costantemente aggiornato sul lavoro del Napoli: ovviamente comunica con i suoi collaboratori a Castel Volturno, ha già ricevuto ieri e quotidianamente riceverà le immagini delle sedute registrate con il drone. In sede rientrerà mercoledì con Lobotka e Ostigard.

ilnapolista © riproduzione riservata