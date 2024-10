Il Napoli sul gol di Mirancuk: “Incursione favorita da una spinta su Rrahmani non sanzionata”

Il commento della partita sul sito del club: “Quando si rientra il Napoli colpisce subito due pali nella stessa azione. Si capisce che non è giornata. Altre occasioni scorrono ma la palla non entra”.

Il Napoli ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta. Il primo gol di Mirancuk nasce da un episodio dubbio in area. Il Var e l’arbtiro si sono soffermati sulla caduta di Rrahmani dopo lo stacco aereo e sulle mani di Scamacca poggiate sulla schiena del centrale azzurro. Alla fine il gol è stato giudicato regolare.

Napoli: “Non è giornata. La palla non entra”

Il Napoli commenta così l’azione e, in generale, la partita:

“L’Atalanta vince al Maradona e si prende tutta la dolcezza della Pasqua. L’amarezza è solo per il Napoli in questo pomeriggio pieno di sole che sembra un ossimoro. La passione è nella cornice dei 50mila di Fuorigrotta ma anche nell’accezione dolorosa del periodo liturgico. L’Atalanta fa il break vicino alla mezzora con una incursione di Miranchuk, favorita anche da una spinta su Rrahmani che nè Pairetto e nè il Var sanzionano. Poi in chiusura di tempo il bis di Scamacca con un diagonale preciso. Quando si rientra il Napoli colpisce subito due pali, con Zielinski e Osimhen, nella stessa azione. Si capisce che non è giornata perchè la Dea è pure bendata. Altre occasioni scorrono per gli azzurri ma la palla non entra. Quando arriva il terzo gol di Koopmeiners la partita è già finita. In questo mezzogiorno dal sapore amaro di un sabato Santo che chiude mestamente il mese di marzo…”

Il disastro di De Laurentiis è completo, l’egolatria gli è costata un flop economico. E ci toccherà Italiano

Napoli-Atalanta è finita come ogni persona di buon senso sapeva da giorni. L’Atalanta ha vinto tre a zero. Fischi al Maradona. Addio Champions, il Napoli rischia di rimanere proprio fuori dall’Europa. È anche la prima sconfitta in campionato di Calzona. Garcia si conferma per distacco il miglior tecnico della stagione.

Il primo tempo è stato di disarmante facilità per la squadra di Gasperini che ha segnato due gol a una difesa che definire addormentata è un complimento. Inspiegabilmente si sono fermati (anche Meret, errore assurdo) sul gol dell’1-0 di Miranchuk per un fallo che non c’era; e poi sul 2-0 Juan Jesus ha perso un pallone da calcio amatoriale. A proposito, complimenti per l’iniziativa contro il razzismo prima del match.

