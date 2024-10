Mertens allontana le voci del ritiro: «Sarebbe stupido smettere ora»

L’ex attaccante del Napoli: «Sto bene e non ho dolori. Credo che proverò a continuare per un altro anno»

Mertens, ex attaccante del Napoli, sembra allontanare l’idea del ritiro. Si sta trovando bene al Galatasaray e per lui sarebbe stupido smettere. Lo dice in alcune dichiarazioni riportate dal giornale “Dh Les Sports”

«Credo che proverò a continuare per un altro anno», ha detto in conferenza.

Mertens: «Le cose stanno andando meglio del previsto»

«Ho pensato molto nelle ultime settimane e mesi. In questo momento in campo mi sto divertendo e il mister mi sta dando molta fiducia. Infatti le cose stanno andando meglio del previsto»

«Ecco perché penso che prolungherò l’avventura per un altro anno. Mi sto divertendo, posso allenarmi tutti i giorni, gioco tanto e non ho alcun dolore. Quindi sarebbe stupido smettere ora».

Il miglior goleador della storia del Napoli Dries Mertens sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni. Durante il programma al Vtm ‘Sergio Over de Grens’ ha annunciato:

«Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente».

