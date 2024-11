Mertens: «Ho voglia di lasciare il calcio, il mio fisico non regge più i ritmi di un tempo»

Al programma “Sergio Over the Grens”: «Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi, ora sì. Ho 36 anni, in molti si ritirano a quest’età».

Il miglior goleador della storia del Napoli Dries Mertens sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni. Durante il programma al Vtm ‘Sergio Over de Grens’ ha annunciato:

«Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente».

Quest’anno ha totalizzato con il Galatasaray, fino ad ora, 32 presenze, 5 gol e 5 assist.

A inizio stagione, Mertens aveva già fatto trapelare di un possibile ritiro:

«Quest’anno compirò 37 anni. Nella mia testa ne ho 25, ma il mio corpo dice il contrario. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Voglio provare a realizzare altre cose nella vita. Mi diverto ancora ogni giorno. Sono anche abituato a giocare due partite a settimana. È stato strano giocare solo una partita a settimana l’anno scorso. Non ero abituato, perché quando perdi sei arrabbiato e vuoi andare alla prossima partita il prima possibile. Una settimana è tanto tempo. Abbiamo sempre giocato due partite a settimana al Napoli negli ultimi nove anni, fino a marzo o maggio. Voglio farlo di nuovo».

