Marquez: «La vita mi ha dato una lezione. Valentino Rossi? Il più astuto non il più veloce»

Chi è stato l’avversario più forte?

«Jorge Lorenzo è quello che mi ha impressionato di più, a livello di velocità, quando sono arrivato in MotoGp. Per astuzia, Valentino: nessuno come lui, capace di ottenere il 100% da ogni situazione. Come talento puro, nessun dubbio: Dani Pedrosa».

Valentino ha corso fino a 42 anni. E lei?

«Io voglio vivere il momento. Non so quando dirò basta. Se me lo avessero chiesto prima dell’infortunio, avrei risposto: arrivo a 50 anni. Ma dopo quello che è successo, il corpo è cambiato. E anche la mente. Però è stata la principale ragione per cui ho scelto la Ducati: volevo allungare la mia carriera sportiva. Non per vincere, ma per provare a divertirmi per molti anni ancora. Mi chiedete se mi piacerebbe vincere questo Mondiale? Sì. Volete sapere se sono pronto già adesso, qui a Portimao? No. Non ancora».