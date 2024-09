Lazio, addio di Immobile sempre più reale, potrebbe sostituirlo Simeone (Messaggero)

L’entourage di Immobile vorrebbe piazzarlo in Arabia e trasferire l’altro assistito Simeone a Formello

La Lazio dice addio al sogno Champions perdendo contro il Bayern e Ciro Immobile viene additato come responsabile. “Un giorno sei re per 206 incredibili reti con la maglia della Lazio, quello dopo reietto per un maledetto gol divorato” scrive il Messaggero. Piovono insulti a Immobile su social e web per quell’occasione sciupata di testa a Monaco, che poteva cambiare la storia biancoceleste della Champions: «Ennesimo centro sbagliato dal pensionato. È ora che vai in Arabia, bollito, finito. Addio ai quarti per colpa sua, è stato bello finché è durato»

Immobile è deluso quanto i suoi tifosi: “Ciro è a pezzi da martedì sera, il sogno è diventato un incubo. È mortificato per quell’errore”

Il futuro di Immobile non è la Lazio

“Ormai ha 34 anni, un contratto sino al 2026, Immobile pensa all’addio come la scorsa estate, ma latitano le proposte sul tavolo: «Ho sbagliato a non andare in Arabia, sono rimasto per la Champions. La prossima volta ci penserò», ci aveva rivelato nell’intervista-sfogo di ottobre per qualche insulto social di troppo. Alla Lazio però non è mai arrivata un’offerta (nemmeno da 20-30 milioni) per il suo cartellino né a luglio né ad agosto. E questo rappresenta un problema serio anche per il futuro. Nessuno può e deve rimanere prigioniero di un passato glorioso”.

Il progetto dei suoi agenti è quello di sostituirlo con Giovanni Simeone, l’attaccante del Napoli

“A giugno servirà per forza un altro goleador: l’entourage di Immobile vorrebbe piazzarlo in Arabia e trasferire l’altro assistito Simeone a Formello. L’età che avanza però non assiste nessuno”.

