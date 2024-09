L’agente di Ferguson: «Sarebbe un grande onore l’interesse del Napoli, è un top club mondiale»

A TvPlay: «Se Thiago Motta dovesse andare alla Juventus sicuramente vorrebbe averlo con sé, sarebbe difficile per il rifiutare»

Bill McMurdo, procuratore del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, è intervenuto in esclusiva a TvPlay. L’agente ha parlato del futuro del suo assistito, al centro di diverse voci di mercato che lo avvicinano a Napoli ma anche alla Juventus.

Sarebbe possibile vederlo al Napoli?

«Ho grande ammirazione dell’Italia, Napoli la conosco bene perché sono stato ospite di Maradona quando ero con il mio assistito George Best, sono stati giorni meravigliosi. Se il Napoli ha un interesse per Lewis lui lo considererebbe un grande onore perché Napoli è uno dei top club mondiali».

Sul ragazzo però c’è anche la Juventus:

«Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere».

L’intervista all’agente di Ferguson, centrocampista del Bologna

L’agente di Ferguson ha poi dichiarato:

«Ci tenevo a chiarire che Ferguson poteva firmare a zero per qualsiasi squadra in Italia, ma ha scelto il Bologna dopo aver parlato con Sartori e Di Vaio che l’hanno convinto del progetto. E’ contentissimo di averla colta perché sta andando tutto alla grande».

Il centrocampista ha scelto un progetto che mettesse al centro il suo sviluppo:

«Ferguson è un giocatore molto ambizioso, è sempre voluto arrivare al top, dando priorità a squadre che mettessero al centro lo sviluppo del calciatore. Tra queste rientra il Bologna ed è contento di averlo fatto perché sta migliorando tanto. Lui vuole essere sempre al top».

Poi su Thiago Motta:

«Thiago Motta è un allenatore straordinario, c’è un grande rispetto tra il giocatore e il tecnico. Ferguson ha avuto sempre ottimi tecnici, ma Motta spicca senza dubbio tra tutti loro».

Il futuro di Ferguson dipenderà anche dalla dirigenza del Bologna:

«Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblu che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione».

Di sicuro, il ragazzo ha voglia di rimanere in Italia:

«Quando Ferguson aveva 17 anni lui mi diceva che avrebbe voluto giocare a calcio in Italia. Ama la cultura italiana e si sta trovando benissimo. Giocherà ancora in Serie A nei prossimi 5 anni».

