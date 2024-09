Ferguson, il Napoli punta lo scozzese per il dopo Zielinski: servono almeno 25 milioni (Gazzetta)

Per la mezzala del Bologna De Laurentiis non intende partecipare ad aste. Cerca anche un difensore centrale e ovviamente un centravanti

Ferguson, il Napoli punta lo scozzese per il dopo Zielinski: servono almeno 25 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Tra tante incognite, una certezza: il Napoli saluterà Piotr Zielinski e ha già trovato il profilo perfetto da inserire nel suo mosaico dalla prossima estate. Lewis Ferguson ha stregato tutti da queste parti e il Napoli è pronto a rompere gli indugi e a muoversi con forza sul centrocampista del Bologna, considerato un pezzo pregiato da inserire nella mediana azzurra: 24 anni, struttura fisica e qualità e pure ottimo feeling con il gol, Ferguson è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis, che è pronto a lanciarsi all’assalto dello scozzese, tra le più belle rivelazioni di questo campionato.

La Gazzetta ricorda che il Napoli non ama partecipare ad aste.

Gia sei gol quest’anno per Ferguson

Ferguson, 6 gol e 4 assist in 27 presenze in questa Serie A, è destinato a grandi palcoscenici.

Acquistare Ferguson significa mettere in preventivo un investimento molto importante, da almeno 25 milioni. Non un problema per il Napoli, che per forza di cose sarà uno dei club più attivi nella prossima estate e avrà – anche senza la qualificazione Champions – tanti soldi da investire, considerando che l’addio di Victor Osimhen appare scontato, così come la montagna di soldi che arriveranno a Castel Volturno. Difensore centrale, mezzala e centravanti, questi i ruoli in cui il Napoli dovrà cercare giocatori top per tornare a lottare per l’alta classifica.

A cosa è servito il mercato del Napoli? Manca un centrale e in mediana gioca sempre Zielinski.

Il Napolista

Qui bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà dice che le due sessioni di mercato del Napoli sono state pressoché inutili. Possiamo sospendere il giudizio su Ngonge che comunque ha segnato un gol e mezzo e in qualche modo ha già giustificato il suo acquisto. Per il resto è stato un disastro su tutta la linea.

Le pecche del mercato del Napoli

L’urgenza numero uno era l’acquisto di un difensore centrale in grado di sostituire Kim. In due sessioni di mercato questo calciatore non si è visto. È arrivato Natan che – buona pace dei laudatores di Aurelio De Laurentiis – fin qui possiamo considerare in fase di rodaggio. Considerando che siamo praticamente a marzo, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sì, ha subito anche un infortunio ma non ha mai realmente convinto. È un difensore normale. Merita certamente un’altra chance considerata la disastrosa stagione. Però fin qui la coppia titolare è quasi sempre stata Rrahmani Juan Jesus oggi protagonista di una clamorosa dimenticanza.

Ma non è solo il difensore centrale. Il Napoli non ha veri e propri ricambi a centrocampo. Calzona oggi ha bocciato la politica di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Piotr Zielinski che è stato escluso dalla lista Champions. Calzona lo ha schierato titolare a Cagliari. E ha lasciato in panchina il nuovo arrivo Traoré. Così come il belga Dendoncker che è già un oggetto misterioso. Oltre all’ormai cronico panchinaro Lindstrom. De Laurentiis e i suoi uomini di mercato in compenso hanno venduto Elmas che sta facendo panchina al Lipsia. Oltre a Gaetano in prestito al Cagliari. Folorunsho è in prestito al Verona. E Demme è stato tagliato sia in Champions che in Serie A.

Decisioni cervellotiche che hanno finito col penalizzare il Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata