La vicenda Acerbi-Juan Jesus è nata male ed è stata gestita peggio (Libero)

“Uno scandalo? A livello giuridico, no. C’è stata un’inchiesta da parte del procuratore federale Giuseppe Chiné che ha ascoltato sia Acerbi sia Juan Jesus, ha scritto un fascicolo e lo ha trasmesso al giudice sportivo Mastrandrea. Quest’ultimo era chiamato a pronunciarsi a seconda di quanto scritto dalla procura federale, non a condurre l’indagine: passaggio fondamentale per comprendere la sentenza. Se l’indagine non porta prove, il giudice non può fare altro che lasciare andare perché in nessun ordinamento giuridico esiste la presunzione di colpevolezza, nemmeno in quello sportivo. Di più: nel diritto sportivo non serve la certezza del reato “oltre ogni ragionevole dubbio” come richiesto dal codice penale, ma è comunque necessario un livello di sicurezza “superiore alla semplice valutazione di probabilità”. Evidentemente si è rimasti nel campo delle probabilità, di una parola contro l’altra, e delle idee che ognuno si è fatto in merito. Ma il giudice non può giudicare secondo un’idea”.