La triste fine tra Mbappé e il Psg. Luis Enrique lo cambia all’intervallo e lui va a sedersi in tribuna

In Psg-Monaco (0-0). È andato a sedersi vicino alla madre. Le Parisien: “Ora lui e lo spagnolo si scambiano poche parole”

Il Psg pareggia Monoca 0-0 e mantiene la vetta della Ligue1. Se non fosse per Mbappé, il match sarebbe passato inosservato, senza acuti. Eppure la stella parigina e il suo allenatore ne hanno combinata un’altra. Per sintetizzare, le Parisien scrive:

“Il re ha perso la corona? Da quando Kylian Mbappé ha annunciato ai suoi allenatori e compagni di squadra che lascerà il Psg a fine stagione, l’attaccante parigino ha visto il suo status cambiare in un batter d’occhio“.

Luis Enrique lo ha sostituito all’intervallo. Apparentemente una scelta tecnica. Kylian, di tutta risposta, al rientro dagli spogliatoi è andato a sedersi in tribuna vicino a sua madre (e agente, ndr).

È «una decisione dell’allenatore al 100%», ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. «Prima o poi dovremo abituarci a giocare senza Kylian. E come allenatore, il mio obiettivo è sempre fare il meglio per la squadra. Non entro in questo discorso. Sono un professionista e quello che ho detto ai vostri colleghi è quello che ripeterò fino alla fine. Non c’è problema, si tratta semplicemente di gestire la situazione nel modo migliore, nel modo che ritengo migliore. Nient’altro».

Kylian #Mbappé ne retourne pas sur le banc. L’attaquant s’est changé et va s’installer en tribune pour suivre la 2e mi-temps. Sur la route, il prend le temps de saluer le public, casquette vissée sur la tête, et prend même un petit selfie. #ASMPSG pic.twitter.com/O32UBeTF1j — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 1, 2024

Il rapporto tra Mbappé e Luis Enrique è ai minimi termini

Secondo le Parisien, “nello spogliatoio, durante l’intervallo, si è verificata una scena davvero insolita. Sebbene Luis Enrique e Kylian Mbappé abbiano mantenuto rapporti basati sul rispetto, la fiducia e il dialogo fin dall’inizio della loro collaborazione, negli ultimi tempi i loro scambi sono stati di poche parole. Questo venerdì, al termine di un primo tempo di scarsa qualità lo ha sostituito, e questo ne è l’esempio perfetto“.

La reazione degli altri quotidiani francesi

So Foot rivela che la scelta di andare in tribuna si stata suggerita da un dirigente del Psg. “Al contrario, sarebbe stato un dirigente del Psg ad offrire al fuoriclasse un posto in tribuna. Anche se la sua presenza in tribuna fosse una proposta dei suoi leader, è legittimo riscontrare una mancanza di rispetto – anche involontaria – nei confronti del resto del gruppo“.

L’Equipe non ha più dubbi. “La crepa tra il club e il suo attaccante di punta è diventata una frattura, un abisso sempre più profondo. Luis Enrique si sta trasformando in un cecchino che non ha nemmeno bisogno di domande sul Mbappé per colpire il nazionale francese direttamente al cuore“.

ilnapolista © riproduzione riservata