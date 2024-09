Mbappé non sarà mai libero di andare via dal Psg se Macron si intromette (Telegraph)

Se sei un atleta francese di successo, Macron ti darà la caccia e ti abbraccerà. Qualcuno dovrebbe ricordagli che “lo sport non dovrebbe essere politicizzato”

Ieri Mbappé era a cena all’Eliseo, il palazzo presidenziale francese, in compagnia di Emmanuel Macron, presidente della Franca, la moglie di Macron e l’emiro del Qatar 3 proprietario del Psg, Tamim Al-Thani. Il Telegraph ipotizza che Macron abbia sfruttato la cena per cercare di convincere Mbappé a rimanere al Psg.

“Mbappe è libero di andare altrove di sua iniziativa. Il Paris Saint-Germain si prepara alla sua partenza quest’estate, il Real Madrid lo attende. Può andarsene quando vuole. Ma potrà mai andarsene? No, se Emmanuel Macron c’entra qualcosa“.

Qualcuno dovrebbe dire a Macron che “lo sport non dovrebbe essere politicizzato”

Macron ha accolto il campione francese con una battuta. «Ci creerai problemi», ha detto il presidente e nel mentre sorrideva, “il che in qualche modo rende le sue parole ancora più sinistre“. Infatti l’addio di Mbappé dal Psg significa addio anche alla Ligue1. Di conseguenza meno introiti pubblicitari, meno guadagni da diritti tv. Insomma senza Mbappé, la Francia e il calcio francese perde una patrimonio tecnico ed economico. Il calciatore è diventato un asset non solo del Psg ma di tutta la Franci, a giudicare dal comportamento di Macron. Scrive il Telegraph:

“Francia e Qatar hanno un rapporto sempre più intricato e l’addio del fuoriclasse non era certo nei piani aziendali. Macron è stato coinvolto quando Mbappe firmò nuovamente per il Psg nel 2022, forse era la sua mano a guidare quella di Mbappé facendogli scrivere “Kylian” sulla riga di fondo. Se sei un atleta francese di spicco o di successo in qualsiasi campo, non passerà molto tempo prima che Macron si intrometta. Il presidente ti darà la caccia e quasi sicuramente ti abbraccerà. L’anno scorso ha bevuto una birra insieme ai campioni francesi di rugby del Tolosa, ma i giocatori e lo staff presenti hanno deciso di mantenere segreto il momento. Ha ottenuto l’accesso allo spogliatoio dopo la vittoria della Coppa del mondo di rugby della Francia, un presagio per ciò che probabilmente seguirà dopo ogni medaglia olimpica di quest’estate“.

Il dubbio però rimane. Perché Macron persiste ad essere figura protagonista nello sport?

“Il calcio è una storia di successo opportunamente cosmopolita e multiculturale, mentre il rugby lo collega a un gruppo demografico e a una parte del paese che può sentirsi privata dei diritti civili da Parigi. A Macron piace anche promuovere la propria forma fisica. Fa boxe per fare esercizio e ha pubblicato un video esortando i francesi a iniziare ad allenarsi quotidianamente. Macron ha affermato prima della finale della Coppa del Mondo 2022 che “lo sport non dovrebbe essere politicizzato”. Purtroppo quel sogno si allontana ogni volta che un politico si inserisce nello sport. Qualcuno dovrebbe davvero dirglielo“.

