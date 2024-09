La Roma è un’altra rivale del Napoli per l’Europa: la cura De Rossi funziona eccome, 1-4 al Monza

Senza Mourinho è una Roma migliore. Adesso l’obiettivo è la Champions che non è più un’utopia come pensava lo Special One.

La Roma si iscrive di diritto alla corsa per l’Europa. Se prima era rimasto qualche dubbio, dopo il 4-0 rifilato in casa del Monza, De Rossi è ufficialmente nel pieno della corsa per la prossima Champions League. Il Napoli adesso deve guardare anche i giallorossi. A fine aprile ci sarà lo scontro diretto al Maradona, allora forse si saprà già qualcosa in più sul futuro delle due squadre.

Per il momento la classifica dice: Bologna quarto (48 pt), Roma quinta (47 pt), sesta Atalanta (46 pt), settima Fiorentina (41 pt), Napoli ottavo (40 pt) e Lazio nona (40 pt). La Fiorentina gioca stasera in casa del Torino. Domani lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna.

Stando però alla stretta attualità, la Roma di De Rossi segna e subisce poco. Ha recuperato un Dybala in grande spolvero. Adesso l’argentino corre, lotta, fa assist e segna. Contro il Monza serve l’assiste del 2-0 e segna il 3-0 su punizione, un altro gioiellino della Joya. Il primo gol lo segna Pellegrini, altro redivivo resuscitato dalla cura De Rossi, con un colpo di genio. Poi c’è Lukaku, da testare ancora in un big match. Per adesso però il belga risponde presente alle sollecitazioni del suo mister. Chiude i conti su rigore Paredes.

Il Monza ci prova durante tutti i 90’. Tuttavia Palladino, che è un ottimo allenatore, non ha in squadra né Dybala, né Lukaku, né Pelelgrini. Per questo perde 4-0. Molto bene il “piccolo” Carboni, è lui (insieme a qualche sortita di Colpani) a spaventare la Roma diverse volte. E ci riesce anche, l’argentino segna l’1-4 allo scadere.

La cura De Rossi: Roma resuscitata dopo il non-gioco di Mourinho

Tutta la squadra gira, solo la difesa sembra ancora da aggiustare. Da quanto è arrivato De Rossi, la squadra ha collezionato due cleen sheet (contro Frosinone e contro il Monza), subito 10 gol in nove partite (4 contro l’Inter) tra campionato e coppa. L’attacco funziona a meraviglia, sono 22 i gol in altrettante partite. Se De Rossi sistema la fase difensiva e recupera a pieno Smalling, i Friedkin hanno fatto il colpaccio.

Lo si è sentito in tutte le salse ma è la verità: senza Mourinho è una Roma migliore. Adesso l’obiettivo è la Champions e non è più un’utopia come pensava lo Special One. Giovedì De Rossi affronterà il Brighton di De Zerbi in Europa League, sarà un altro test per esaminare il valore del tecnico giallorosso.

ilnapolista © riproduzione riservata