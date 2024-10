La Juventus si è sottoposta a una terapia anti-età: ora segue le orme di Barça e Ajax (The Athletic)

E’ tornato il legame Juventus-gioventù. Per Miretti sarebbe stato un miraggio esordire in prima squadra 15 anni fa; ora conta 50 presenze.

La Juventus e i giovani: un legame che deriva dal nome del club, ma che è andato a dissolversi nel corso degli anni. Ora sembra invece che i bianconeri siano tornati alle origini, e che la “Vecchia signora” non sia più tanto datata. The Athletic analizza il caso del centrocampista Miretti.

La Juventus ora punta di più sui giovani

Fabio Miretti ha rivelato all’Athletic di essere sempre stato un tifoso juventino; al suo primo allenamento non aveva una divisa della sua squadra del cuore, così ci andò indossando la maglia del Barcellona, quella di Xavi. Era il 2011 e il Barça puntava già sui giovani. La Juventus, al contrario, non aveva un grande sviluppo del suo settore giovanile. Nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli, esordì in prima squadra un giovanissimo Claudio Marchisio: «Eravamo in emergenza» dichiarò Agnelli. Per Miretti, Marchisio ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà. A 20 anni, è già stato convocato per l’Italia e, questo mese, ha fatto la sua cinquantesima apparizione nella Juventus; il club bianconero ha fatto debuttare 31 giocatori provenienti dalle proprie giovanili nelle ultime sei stagioni.

Allegri aveva dichiarato: «Molti dei nostri ragazzi stanno giocando per altre squadre di Serie A. Il club ha fatto un ottimo lavoro. Il calcio italiano deve continuare a percorrere questa strada». È come se la Vecchia Signora si fosse sottoposta a una terapia anti-età. A prima vista, la Juventus è sempre stata l’opposto di Barcellona e Ajax, soprattutto nel guardare i propri settori giovanili. Era il 1° novembre 1897 quando scelsero il nome latino “iuventus”, che significa gioventù. Nel corso di più di un secolo, l’identità bianconera si è evoluta. Quel soprannome “Vecchia signora” ha oscurato troppo negli anni il legame tra Juventus e giovani.

