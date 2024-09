La Gazzetta salva solo Ngonge del mercato del Napoli

“Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria è Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita”.

Si salva solo Ngonge

Anche a gennaio non è andata meglio con Mazzocchi che è un comprimario alle spalle di Di Lorenzo. Traorè, fortemente voluto dalla dirigenza nonostante i problemi pregressi di salute, che ancora non ha dimostrato chi è. Dendoncker non pervenuto, con soli 21 minuti in campo. L’unico che esce fuori da questa scia di disastri è Ngonge

“Non ha mai disputato una gara dal primo minuto, eppure ha sempre trovato il modo di distinguersi in quei pochi spazi he gli sono stati riservati”.