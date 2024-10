La difesa della Francia preoccupa Le Parisien: “Così è impossibile vincere l’Europeo”

Contro il Cile prestazione deludente nonostante la vittoria (3-2). “Quattro gol subiti in due partite, una squadra passiva e senza voglia”

La Francia vince la sua seconda amichevole di questa rassegna internazionale. Contro il Cile finisce 3-2, tre giorni dopo la sconfitta contro la Germania per 2-0. Le Parisien commenta la partita e sottolinea come la nazionale guidata da Dechamps non brilla per solidità difensiva. Quattro gol in due partite sono più di un capanello di allarme.

La Francia vince contro il Cile ma la prestazione non convince

“La vittoria c’è ma la nazionale non ha convinto. Dovremo ricordarlo quando arriverà l’Euro perché getta un dubbio sullo status di favorito della squadra francese. La Francia ha giocato due partite piuttosto lente, incomplete, a volte preoccupanti, raramente entusiasmanti. Contro la Germania è stato debole e contro il Cile non ha entusiasmato. Tre giorni dopo la sconfitta contro la Germania, gli azzurri con nove cambi hanno fatto lo stesso indegno inizio (contro la Germania hanno subito gol al 1′ minuto di gioco, ndr). I problemi sono sempre gli stessi: passività, mancanza di voglia, il Cile ha fatto girare palla con calma e lentezza fino al gol di Marcelo Nunez, che prima di colpire avrebbe avuto il tempo di mandare due messaggi con il cellulare“.

La Francia si è dimostrata ancora una volta letale in transizione e contropiede. Ma “con quattro gol subiti in due partite, c’è preoccupazione in vista di una competizione internazionale. Così sembra impossibile puntare in alto e lontano”.

Domenech: «L’Inghilterra può vincere l’Europeo. C’è anche l’Italia. Noi siamo tra i favoriti, il problema è la difesa»

Raymond Domenech, l’ex ct della nazionale francese che nel 2006 perse la finale del Mondiale contro di noi a Berlino. Raymond, in verità, non ha mia spesso di pensare a quella finale, a quella testata di Zidane. In patria gode comunque di grande credito, così come anche in Germania. Oggi ha rilasciato un’intervista a un media tedesco in cui ha parlato di Upamecano.

«L’Inghilterra ha le carte in regola per vincere l’Europeo. Non dobbiamo dimenticare nemmeno l’Italia. Ma certo: la Francia è una delle grandi favorite. Abbiamo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e anche Kingsley Coman potrebbe tornare presto. La Francia ha tanti giocatori di altissimo livello. Ma la difesa potrebbe diventare un problema. Non è chiaro su chi puoi fare affidamento».

Nella difesa francese c’è proprio Upamecano:

«Upamecano è come l’attuale nazionale tedesca. Con lui non sai mai che tipo di prestazione avrà: a volte è buona, a volte è brutta e altre è pessima. Ha la “malattia” dei tedeschi. Ha avuto anche una buona fase. Ma non gioca sempre bene».

