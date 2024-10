Domenech: «Upamecano ha la “malattia tedesca”, non sai mai se giocherà bene o male»

L’ex ct francese: «L’Inghilterra può vincere l’Europeo. C’è anche l’Italia. La Francia è tra le favorite, il problema è la difesa»

Raymond Domenech, l’ex ct della nazionale francese che nel 2006 perse la finale del Mondiale contro di noi a Berlino. Raymond, in verità, non ha mia spesso di pensare a quella finale, a quella testata di Zidane. In patria gode comunque di grande credito, così come anche in Germania. Oggi ha rilasciato un’intervista a un media tedesco in cui ha parlato di Upamecano.

Domenech: «La Francia è una delle grandi favorite per l’Europeo. La difesa potrebbe però essere un problema»

Il difensore francese non sta passando un buon periodo al Bayern Monaco. Ha perso il posto dopo gli errori in Champions e in Bundesliga.

«L’Inghilterra ha le carte in regola per vincere l’Europeo. Non dobbiamo dimenticare nemmeno l’Italia. Ma certo: la Francia è una delle grandi favorite. Abbiamo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e anche Kingsley Coman potrebbe tornare presto. La Francia ha tanti giocatori di altissimo livello. Ma la difesa potrebbe diventare un problema. Non è chiaro su chi puoi fare affidamento».

Nella difesa francese c’è proprio Upamecano:

«Upamecano è come l’attuale nazionale tedesca. Con lui non sai mai che tipo di prestazione avrà: a volte è buona, a volte è brutta e altre è pessima. Ha la “malattia” dei tedeschi. Ha avuto anche una buona fase. Ma non gioca sempre bene».

Parole al miele invece da parte di Domenech per Kylian Mbappé:

«E’ l’avversario più pericoloso per tutte le squadre. Ha segnato tre gol contro l’Argentina nella finale della Coppa del Mondo 2022. È un genio. Nessun giocatore da solo può fermare Mbappé, la Germania deve capirlo. Se lo lasci libero, Mbappé segna di sicuro»

Upamecano, insulti razzisti dai tifosi del Bayern. L’ad: «”Tifosi” spregevoli»

Nella serata di ieri il difensore del Bayern Monaco Dayot Upamecano è stato protagonista di un’espulsione contro la Lazio, costringendo la sua squadra a giocare in dieci per mezz’ora di match. Inoltre, sono arrivati sul suo profilo Instagram tanti commenti razzisti. La Süddeutsche scrive:

“Il Bayern Monaco ha condannato fermamente i commenti razzisti contro il difensore Dayot Upamecano sui social dopo la sconfitta in Champions League contro la Lazio. «Ha commesso un fallo sfortunato che gli è costato un rosso», ha detto l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen in hotel alla squadra dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. «Quello che mi ha particolarmente infastidito sono stati i commenti disgustosi successivi sui social. E’ spregevole. Questo tipo di tifoseria razzista non la accetto». Per queste parole c’è stato un applauso in sala”.

ilnapolista © riproduzione riservata