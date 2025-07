Ferrari, altra delusione in Gran Bretagna. Vasseur “accusa” i piloti, e Leclerc ammette: «Sono il primo colpevole»

Oggi il Gran Premio a Silverstone. Le Ferrari partiranno in terza fila. C'è delusione nel box del Cavallino. Il team principal francese: «La macchina andava e il potenziale c’era, ma Lewis e Charles non hanno messo tutto insieme nel giro decisivo"

Le Prove Libere erano state incoraggianti, ma le qualifiche del sabato si sono rivelate l’ennesima parentesi negativa per la Ferrari in questa prima parte della stagione 2025. Il team di Maranello comincerà il Gran Premio della Gran Bretagna (oggi ore 16:00 su Sky Sport F1) dalla terza fila, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione. Un risultato figlio di una brutta prestazione da parte dei piloti, che il team principal Frederic Vasseur non si è sottratto dal sottolineare.

Ferrari, le parole di Frederic Vasseur

«Fin dall’inizio del weekend abbiamo mostrato di avere un buon passo, probabilmente il migliore della stagione dopo Monaco», ha esordito Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1. «Siamo lì dall’inizio e c’è un po’ di frustrazione perché non siamo stati capaci di mettere tutto insieme in qualifica, quantomeno nell’ultimo giro, e dunque concludiamo al quinto e sesto posto. Però il passo gara era buono, siamo sempre un pochino meglio la domenica che il sabato, e fin dall’inizio stiamo mostrando di essere forti, per cui possiamo essere fiduciosi per domani», ha aggiunto.

Poi il commento sui piloti: «Lewis era in vantaggio di un decimo su Piastri fino all’ultima curva e quindi tutto era possibile. Però il gioco non prevede che devi essere davanti fino all’ultima curva, devi invece esserlo alla linea del traguardo. Questo significa che gli altri sono stati migliori di noi oggi, mentre noi non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Qualche gara fa era più un problema strutturale, mentre oggi è stata una questione di errori, perché la macchina andava e il potenziale c’era. Sono stati i due piloti che non hanno messo tutto insieme nel giro decisivo. Charles ha perso un decimo in curva-1 e un decimo all’ultima curva, la 17, e dobbiamo lavorare su questo. Però nel complesso abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazione pura e questo è importante per domani»

Infine, in vista della gara: «Siamo stati primi o secondi delle tre sessioni di prove libere, e i più veloci anche sul passo gara nella simulazione. Dobbiamo concentrarci su noi stessi per fare del nostro meglio, poi vedremo quale sarà l’esito. La gara è lunga e, anche se non fa molto caldo, il degrado è molto grande e questo è importante per noi».

Leclerc ammette: «Sono il primo colpevole»

Anche Leclerc ha commentato le qualifiche ammettendo le sue responsabilità durante un intervento a Canal+: «Sono molto deluso e Fred (Vasseur, ndr) dovrebbe essere a sua volta deluso dal mio lavoro di oggi in macchina. Ancora una volta purtroppo, e questa è la mia impressione a caldo, ormai da una decina di gare ho perso il feeling in qualifica e non metto tutto insieme. Sono il primo colpevole ed è piuttosto deludente, perché la qualifica è stata una delle mie qualità migliori in passato (…) Quando si parte sesti poi è tutto molto più complicato e dunque il sabato ci mette in una situazione difficile. Ma lo ripeto ancora una volta, devo fare meglio».