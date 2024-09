Horner, diffusi screenshot e foto da email anonima: “È più interessante cosa indossi sotto i vestiti…”

La dipendente gli aveva chiesto: “Cosa vuoi che indossi domani sull’aereo?”. Telegraph: l’email è stata inviata a centinaia di giornalisti e a Domenicali.

Christian Horner, team manager della Red Bull, era stato accusato per aver mandato foto inappropriate a una dipendente. Secondo quanto riportato dal Telegraph:

“Una cache di materiale composto prevalentemente da screenshot da WhatsApp tra Horner e la dipendente che lo accusa, comprese anche foto, è stata inviata da un indirizzo email anonimo a centinaia di giornalisti che hanno scritto sul caso. Le prove sono state inviate anche a Liberty Media (società di mass media americana) e all’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali. Tutto ciò è avvenuto quando è arrivato l’esito dell’indagine che ha scagionato Horner. Toto Wolff e Zak Brown, i rispettivi team manager di Mercedes e McLaren, hanno criticato la mancanza di trasparenza da parte della Red Bull GmbH, azienda austriaca della Red Bull, dopo l’annuncio della respinta della denuncia.

Wolff ha dichiarato in conferenza: «Credo che uno sport importante abbia bisogno di maggiore trasparenza su argomenti così pericolosi. Mi chiedo quale sia la posizione della leadership. Non sappiamo esattamente cosa stia succedendo».

Brown ha aggiunto: «Ci sono ancora molte voci in giro e anche molte questioni da risolvere. Penso che coloro che gestiscono questo sport abbiano una responsabilità nei confronti di tutto lo sport e di tutti i nostri tifosi. Non è salutare per lo sport. Spetta alla Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) e alla Formula 1 chiarire».”

Le frasi diffuse:

Gazzetta dello Sport: La collega chiede a Horner: “Cosa vuoi che indossi domani sull’aereo?“. E lui: “Non m’importa. È più interessante cosa indossi sotto i vestiti…“. Poi continue allusioni sessuali. Successivamente, il cambio di rotta: lei che scrive “non capisco come sia possibile che uomini felicemente sposati si lascino andare a certi atteggiamenti“. Horner si scusa e dice “non vorrei avessi pensato a un’aggressione sessuale, ti chiedo scusa“.

Le dichiarazioni di Horner

A Sky Sports News:

«Sono solo contento che il processo sia finito. Ovviamente, non posso commentare, ma siamo qui per concentrarci sul Gran Premio e sulla stagione che ci aspetta e cercare di difendere entrambi i nostri titoli».

ilnapolista © riproduzione riservata