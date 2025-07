Draper ha sentito il peso di giocare in casa: «Come ha fatto Murray a vincere due volte a Wimbledon?»

Il tennista britannico Jack Draper, numero 4 del mondo, ha perso al secondo turno del torneo di Wimbledon contro Marin Cilic (6-4, 6-3, 1-6, 6-4).

Draper ha sentito il peso di giocare in casa

Il Telegraph scrive:

Jack Draper ha appena scoperto quanto sia difficile portare la bandiera britannica a Wimbledon. Come ha riconosciuto lui stesso: «Ho pensato che se Murray ha vinto qui due volte, è un risultato incredibile». Dopo aver perso contro il 36enne Marin Cilic in un match inspiegabilmente programmato sul campo numero 1, Draper deve aver avuto voglia di ritirarsi nella “quiet room” di Wimbledon per riflettere e rilassarsi. O, in alternativa, rompere le racchette nello spogliatoio. Invece, ha affrontato coraggiosamente i media e ha ammesso che non è stato in grado di gestire al meglio la partita, soprattutto nel dritto.

Da quando ha fatto il suo debutto contro Novak Djokovic nel 2021, ha collezionato solo tre vittorie, e quattro sconfitte. Ma Draper ha negato che la pressione fosse alla base del suo deficit: «Voi giornalisti ne parlerete ancora, ma la verità è che contro Cilic non sono stato abbastanza bravo». Il miglior tennis della sua carriera fino ad oggi è avvenuto sui campi di Indian Wells a marzo. È stato anche devastante durante alcuni momenti degli Us Open dello scorso settembre, dove ha raggiunto le semifinali prima di perdere contro il suo caro amico Sinner. Forse, come Murray, può iniziare a vincere prima all’estero e poi a casa sua.