Lo hanno arrestato in venticinque. Ufficialmente gli è scaduto il visto turistico. In realtà per i presunti legami con i cartelli della droga e Trump ne ha fatto uno spot anti immigrazione

Il pugile messicano Chávez jr. arrestato per un cavillo come Al Capone, Trump lo rispedisce in Messico

Le immagini sono quelle da film, il personaggio anche, la location, nemmeno a dirlo, Los Angeles, il contesto quello dell’immigrazione che piace a Trump. Il protagonista è Julio César Chávez Jr., il pugile messicano di 39 anni e figlio del leggendario Julio César Chávez, uno degli atleti più amati della storia messicana e membro dell’International Boxing Hall of Fame. Solo che Julio Chavez Junior ha un pedigree di tutto rispetto tra Stati Uniti e Messico. È sposato con Frida Muñoz, cittadina statunitense, e mamma di una nipote di Joaquin “El Chapo” Guzman, il boss del cartello di Sinaloa attualmente in carcere. Funzionari statunitensi hanno affermato che si ritiene che sia affiliato al potente cartello di Sinaloa ritenuto responsabile di una parte significativa della violenza legata al narcotraffico in Messico. La Procura generale del Messico ha affermato che un mandato di arresto contro “Julio C“ è stato emesso nel marzo 2023 nell’ambito di un’indagine su accuse di criminalità organizzata e traffico di armi e che giovedì il Messico ha avviato il procedimento di estradizione.

La ricostruzione di Cbs: Secondo l’avvocato di Julio Junior erano in 25 attorno a casa sua, nell’elegante quartiere di Studio City a Los Angeles. Secondo il suo avvocato, Michael Goldstein, Julio César Chávez stava guidando uno scooter quando un “gran numero di agenti federali” lo ha fermato. Goldstein ha dichiarato che gli ufficiali hanno bloccato la strada e lo hanno preso in custodia senza informare la sua famiglia. FOX 11 Los Angeles ha ottenuto un filmato esclusivo dalla body cam dell’arresto, che mostra Julio César Chávez,. che interroga gli agenti in spagnolo, chiedendo: “¿Y no le informan a mi abogado cuando ya tengo una orden?” (E non informate il mio avvocato quando ho già un mandato?).

L’arresto è avvenuto solo pochi giorni dopo che l’ex campione dei pesi medi aveva perso un incontro contro l’ex pugile Jake Paul ad Anaheim, in California. Un incontro molto atteso, tanto che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha dichiarato che le autorità avevano deciso che Chávez avrebbe dovuto essere arrestato il 27 giugno, un giorno prima del match. Repubblica lo ha raccontato così: Jake Paul è uno youtuber che smuove venti milioni di followers. Significa interesse a quattrini. Poi sceglie una vecchia gloria per agitare la piazza e il gioco è fatto. Con Mike Tyson alla soglia dei sessanta anni è stato il suo capolavoro imprenditoriale, ma più o meno il copione di è ripetuto anche con Chavez. Forse per questo motivo le autorità hanno deciso di rinviare l’arresto.

Ma come per ogni storia americana, l’arresto è un cavillo. Se Al Capone fu arrestato per frode fiscale, a Chavez Junior è scaduto a febbraio 2024 il visto turistico. Le affinità con il cartello di Sinaloa non sono dimostrabili, almeno in stato di libertà. Ieri la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che il Messico non aveva mai arrestato in precedenza il pugile Julio César Chávez Jr. con un ordine di arresto del 2023, perché da allora si trovava principalmente negli Stati Uniti. “La speranza è che venga deportato e sconti la pena in Messico”, ha detto Sheinbaum durante la sua conferenza stampa quotidiana di venerdì,

“Le accuse attuali sono scandalose e non sono altro che l’ennesimo titolo per terrorizzare la comunità”, ha aggiunto Goldstein. Molte persone in tutta la California meridionale sono in ansia per l’intensificarsi degli arresti per immigrazione, che hanno provocato proteste e l’invio di truppe federali della Guardia Nazionale e dei Marines nel centro di Los Angeles. Martín Sandoval Peñaloza, un venditore di giornali di Città del Messico, ha affermato a Espn di credere che il presidente Donald Trump volesse fare di lui un esempio. “Penso che il governo degli Stati Uniti, in questo caso Trump, stia tramando qualcosa”, ha affermato, aggiungendo che lo scopo era “attirare l’attenzione dei media”.

Chavez Junior ha lottato contro la tossicodipendenza per gran parte della sua lunga carriera di pugile, risultando positivo ai test antidroga , scontando sospensioni e mancando gravemente il peso forma, mentre veniva ampiamente criticato per la sua dedizione intermittente allo sport. Nonostante ciò ha raggiunto i vertici , vincendo il titolo WBC dei pesi medi nel 2011 e difendendolo tre volte. Chávez ha condiviso il ring con i grandi della sua generazione Canelo Álvarez e Sergio Martinez, perdendo contro entrambi. Nel 2012, è stato condannato a 13 giorni di carcere per guida in stato di ebbrezza a Los Angeles. Poi, nel gennaio 2024, è stato arrestato per possesso di armi da fuoco, due fucili Ghost in stile AR. È stato poi liberato dietro cauzione di 50.000 dollari e a condizione che fosse ricoverato in un centro di recupero per tossicodipendenti. Il caso è ancora in sospeso, e Chávez riferisce regolarmente i suoi progressi. Chávez è stato lontano dal ring per tre anni prima di tornarvi alla fine dell’anno scorso, ma l’invito di Paul, e la borsa milionaria, lo ha fatto tornare. Ora si aprono le porte dell’espulsione