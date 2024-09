Il Napoli perde col Barcellona e lascia alla Juventus il Mondiale per club

Con la sconfitta di questa sera contro la squadra di Xavi gli azzurri sono fuori dalla Champions e dal Mondiale per Club

Il Napoli perde a Barcellona e deve dire addio non solo alla Champions, ma anche al Mondiale per club del 2025. Finisce 3-1 il ritorno degli ottavi di finale di Champions e regala il pass per il Mondiale per club alla Juventus. La formazione di Calzona doveva recuperare 5 punti alla Juventus che non può collezionarne in questa stagione essendo stata scusa dalle competizioni europee.

Il Napoli si ferma a 42 punti

Nel ranking che sancisce le società qualificate, la Juventus ha 47 punti e il Napoli 42. Agli azzurri bastava pareggiare il piazzamento dei rivali in classifica perché se la somma dei punti è la stessa viene premiato chi è avanzato nella coppa di più in una delle stagioni considerate. Il Napoli dunque avrebbe dovuto battere il Barcellona nei 120 minuti niente rigori. Poi sarebbe bastata (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica. Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli avesse eliminato il Barcellona senza vincere. poi sarebbe stata costretta ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale. Il sogno si ferma invece qui a causa degli uomini di Xavi.

De Laurentiis e la Juve al Mondiale per club

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al summit del Financial Times sul business nel calcio aveva avuto parole dure sulla Juve al Mondiale per club? «Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club».

