Il Liverpool ha scelto Hughes come nuovo direttore sportivo

Il Liverpool ha nominato Richard Hughes come nuovo direttore sportivo, a partire dalla prossima stagione. Lascerà il Bournemouth dopo dieci anni.

Il comunicato del club:

Hughes inizierà la sua attività l’1 giugno. Sul Liverpool, ha dichiarato: «Sono orgoglioso di ricevere questa opportunità. E’ un club unico. Si parla giustamente della ricca storia di questo club, ma sono il presente e il futuro che da ora saranno importanti. Jürgen Klopp è alla guida di una squadra eccezionale. Sono pienamente consapevole delle aspettative e delle responsabilità che derivano dall’assunzione di questa posizione».

Il Ceo, ed ex ds, Edwards ha spiegato: «Sono lieto che Richard abbia accettato di unirsi a noi in questo ruolo di vitale importanza. Sia Richard che io siamo consapevoli del peso e della responsabilità nel lavorare in un club come questo. È chiaro a tutti che Jürgen lascerà un’eredità su cui costruire e in Richard abbiamo la persona giusta per prendere le decisioni più importanti. Dato che un capitolo di grande successo si chiuderà per il Liverpool in estate, l’obiettivo di tutti è che ne inizi un altro».

Il Manchester United ha eliminato il Liverpool (4-3) dalla Fa Cup (Coppa Inglese) portando il match ai supplementari. Il commento del Telegraph:

Questa è stata una partita di Fa Cup che verrà ricordata per secoli. Una partita di Fa Cup che vivrà a lungo nella memoria, che passerà alla storia, che farà parte del folklore e, per il Manchester United, una partita di Fa Cup che ha salvato la stagione e potrebbe aver salvato il posto del suo allenatore Erik ten Hag.

Il Liverpool è fuori, le sue speranze sono finite, e anche se questo trofeo è la terza delle loro priorità, è un’uscita che fa male visto l’avversario.

