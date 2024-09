Il disastro di Manzano in Valencia-Real Madrid: “Sembra che agli arbitri non piaccia il calcio” (Marca)

Nel gol di Bellingham l’arbitro fischia mentre l’azione sta continuando; o si fischia dopo il corner, o si prosegue. E’ accaduto anche a fine primo tempo al Valencia.

Sabato in Valencia-Real Madrid, l’arbitro Gil Manzano ha fischiato la fine del match mentre Brahim Diaz ha messo un cross in area per Jude Bellingham, che poi ha segnato; il gol sarebbe valso il 3-2 dei blancos. In seguito all’episodio, il centrocampista inglese è stato espulso per proteste.

Valencia-Real Madrid, Manzano fischia la fine mentre è in corso un’azione in area

Il giornalista Roberto Palomar spiega al quotidiano madridista Marca:

“Se Gil Manzano avesse concesso il gol di Bellingham, avremmo avuto esattamente lo stesso disastro, ma al contrario. Una volta che è stato battuto il calcio d’angolo, o si fischia, o si lascia proseguire il gioco. Manzano ha fatto metà e metà, ossia la cosa peggiore: fischiare mentre l’azione continuava. È una regola non scritta: un’azione offensiva non viene interrotta, né si fischia nel bel mezzo di un tiro in porta. Anche alla fine del primo tempo l’arbitro ha fischiato mentre il Valencia era nell’area di rigore del Real Madrid. A volte sembra che ai direttori di gara non piaccia il calcio”.

Secondo quanto riporta Sport:

“Gil Manzano è diventato il protagonista principale dell’entusiasmante duello tra Madrid e Valencia al Mestalla. Nello specifico, l’arbitro ha scritto nel verbale che l’espulsione di Bellingham e il cartellino giallo a Joselu, entrambi per proteste, sono avvenuti nel minuto inesistente 999. Il minuto corretto dovrebbe essere il 99esimo ma non sarebbe neanche vero perché il gioco è durato fino al 97 e qualche secondo in più. Gil Manzano difficilmente tornerà a fischiare in questa stagione, dovrà anche correggere il verbale affinché i cartellini vengano attribuiti correttamente e il Comitato di Gara possa attuare le sanzioni previste“.

