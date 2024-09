Caos in Valencia-Real Madrid, l’arbitro Manzano ha pure sbagliato a scrivere il verbale (Sport)

Avrebbe scritto di aver dato il rosso a Bellingham al minuto “999”. C’è stata anche un rissa tra i giocatori del Real e la sicurezza dello stadio

Probabilmente Valencia-Real Madrid di ieri sera sarà ricordata per l’errore arbitrale più clamoroso del secolo. A dirigere la delicata sfida tra le due squadre, la lega spagnola ha scelto l’esperto Gil Manzano. Per la verità, Manzano ha recentemente diretto anche la Roma in Europa League e anche lì ha commesso un errore piuttosto chiaro. Tornando in Spagna, l’arbitro internazionale ha fischiato la fine della partita nel momento in cui Bellingham stava insaccando la palla per il definitivo 2-3 in favore della squadra di Ancelotti.

Da quel momento, il campo è diventato un qualsiasi parlamento europeo. Gente che correva di qua e di là. Bellingham contro Gil Manzano, giocatori increduli e altri, quelli del Valencia, visibilmente stupiti e sorridenti. A certificare la pessima serata dell’arbitro è anche la ricostruzione che fa Sport, quotidiano per altro vicino al Barça. Quindi quanto di più lontano al Real ci possa essere.

Il caos dopo Valencia-Real Madrid: Gil Manzano ha sbagliato pure a scrivere il verbale

Secondo quanto riporta Sport:

“Gil Manzano è diventato il protagonista principale dell’entusiasmante duello tra Madrid e Valencia al Mestalla. Nello specifico, l’arbitro ha scritto nel verbale che l’espulsione di Bellingham e il cartellino giallo a Joselu, entrambi per proteste, sono avvenuti nel minuto inesistente 999. Il minuto corretto dovrebbe essere il 99esimo ma non sarebbe neanche vero perché il gioco è durato fino al 97 e qualche secondo in più. Gil Manzano difficilmente tornerà a fischiare in questa stagione, dovrà anche correggere il verbale affinché i cartellini vengano attribuiti correttamente e il Comitato di Gara possa attuare le sanzioni previste“.

Una danno dietro l’altro. Il rosso a Bellingham sarebbe, appunto, nato per proteste. Ma nel verbale lo stesso arbitro scrive:

“Al 99° minuto, il giocatore del Bellingham, Jude Victor William, è stato espulso per il seguente motivo: dopo la fine della partita, ancora sul campo di gioco, è corso verso di me con un atteggiamento aggressivo e urlando, ripetendo più volte occasioni: «è gol, cazzo»“.

Nulla poteva calmare gli animi in campo. Infatti, la situazione è esplosa nel tunnel del Mestalla:

“Nelle viscere del Mestalla è avvenuto uno scontro con Vinicius, Ceballos, Tchouameni e Rüdiger i principali responsabili. A quanto pare le pressioni, le parole dure e gli scontri si sono moltiplicati e Tchouameni ha attaccato un pannello di un’intervista televisiva. Lo scontro sarebbe avvenuto tra i giocatori del Real Madrid e i dipendenti di una delle agenzie di sicurezza incaricate dal Valencia“.

ilnapolista © riproduzione riservata