Haaland, il padre ha provato a portarlo al Real e ad anticipare l’arrivo di Mbappé (Sport)

“Il norvegese vuole giocare nella Liga. Anche Laporta lo vuole, ma ad oggi non può permetterselo”

Haaland vuole giocare in Liga, quando verrà il momento di lasciare la Premier, la lega spagnola sarà l’unica in cui vorrà andare.

Lo riporta “Sport”, che parla dei frequenti contatti che il padre di Haaland ha avuto sia con il Real Madrid che con il Barcellona.

“Haaland e il suo entourage partono da una premessa chiara da tempo: quando arriverà il suo momento, il calciatore norvegese vorrà cambiare City e Premier per il campionato spagnolo. Il grosso problema sta nel fatto che appena tre o quattro squadre possono farsi carico del costo di un’operazione con caratteristiche simili.

Erling vuole giocare in Spagna. Il norvegese non si nasconde e in diverse interviste ha dichiarato di amare lo stile di vita spagnolo e che gli piacerebbe competere nella Liga”.

Il padre lavora da mesi per assecondare i desideri del figlio. “Ma un trasferimento di questa portata è realizzabile solo a seconda dei momenti specifici in cui i grandi club hanno bisogno di un ‘9’. E, dopo l’addio di Benzema, il Real Madrid è partito in netto vantaggio sul Barcellona, dove Lewandoski ha seppellito ogni possibilità di andare via”. Per non parlare di Victor Roque, che costituisce una scommessa per il futuro.

Il padre del norvegese ha provato a portarlo al Real

Alf-Inge, in prima persona ha provato in tutti i modi ad aprire le porte del Real Madrid e ad anticipare la mossa di Florentino Pérez per Kylian Mbappé . Ci sono stati lunghi contatti, dove sono state esplorate varie alternative economiche per facilitare la partenza dal City. Uno sforzo titanico fallito a metà gennaio. Fonti di Sport hanno confermato che la famiglia Haaland era certa all’inizio dell’anno che l’acquisto del Real Madrid e di Kylian Mbappé fosse entrato nella fase finale”.

In alternativa ci sarebbe il Barcellona, che ha sempre monitorato Haaland. “Laporta vuole Haaland, ma ad oggi non può permetterselo. Robert Lewandowski resterà nel club almeno fino al 2025 . Da quello scenario tutto è possibile purché Erling Haaland sia sul mercato“.

Il Barcellona sogna Haaland per ricreare con Mbappé la rivalità Messi-Ronaldo (Mundo Deportivo)

Il Barcellona sogna di poter ingaggiare l’attaccante del Manchester City Erling Haaland per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo:

Nel 2025 Lewandowski avrebbe già 37 anni. Vitor Roque (19) e Marc Guiu (17) continueranno il loro processo di crescita, ma c’è bisogno di un crack mondiale pronto. Erling Haaland è il grande sogno blaugrana, che compirà 24 anni il 21 luglio. L’attaccante del Manchester City ha un contratto fino al 2027. La sua agente, Rafaela Pimenta, ha incontrato il 29 febbraio Deco per parlare, anche del norvegese.

