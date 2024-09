Grassani: «Dazn fa causa a De Laurentiis? Spero di no, questi sfoghi del presidente finiscono subito»

L’avvocato del Napoli a radio Kiss Kiss Napoli: «Sul ricorso del Napoli per il Mondiale per club c’è massimo riserbo e non è il momento per poter entrare nel tema»

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del presunto ricorso che De Laurentiis starebbe preparando contro Uefa e Fifa per il Mondiale per club

Ricorso del Napoli per il Mondiale per club

Sta lavorando per vedere i margini per fare ricorso a UEFA e FIFA contro la Juventus al Mondiale per Club? «Sono il legale della SSC Napoli ma su questa cosa c’è massimo riserbo e non è il momento per poter entrare nel tema»

Arbitri? «Nell’attuale assetto sono un servizio che la federazione offre attraverso l’AIA: dato che stiamo ragionando di valutare se ci sono i presupposti per abbandonare l’attuale sistema e capire i gangli su cui intervenire, certo è che nel campionato europeo di rugby o l’Eurolega di basket. Se si vuole scissione, il proprietario della squadra ha tutto il diritto di allestire una squadra arbitrale sotto la propria governance»

DAZN porta il Napoli in tribunale? «Il presidente è buono d’animo e ha questi comportamenti che finiscono in pochi secondi, spero prevalga il buonsenso perché è nell’interesse di tutti»

Sia prima che dopo la sfida tra il Napoli e la Juventus i tesserti del club azzurro non avevano parlato ai microfoni di Dazn, mentre lo hanno fatto a Sky. Durante la conferenza stampa dell’allenatore Francesco Calzona è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha spiegarlo intervenendo

Le parole di De Laurentiis dopo Napoli-Juve

“Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky”.

E per questo Dazn potrebbe fargli causa, come ha spiegato il Giornale: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha “squalificato” Dazn vietando le interviste dei suoi tesserati. Motivo di fondo la sua nota crociata contro il rinnovo dei diritti tv alle pay-tv risparmiando nella circostanza Sky, sicché la spiegazione più autentica della decisione riguarda l’orario scelto da Dazn per trasmettere Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo(ore 12.30 degli anticipi resi indispensabili dalle successive semifinali di coppa Italia). Altra interessante chiave di lettura: Calzona, tecnico del Napoli, è impegnato fino al mercoledì 27 marzo con la sua nazionale e può preparare perciò la sfida con Gasp in poche ore al rientro dalla Slovacchia, di qui la richiesta del Napoli – respinta per oggettive esigenze di calendario: c’è la coppa Italia il mercoledì dopo – per spostare a lunedì di Pasquetta Napoli-Atalanta.

