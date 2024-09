De Laurentiis ce l’ha con Dazn per Napoli-Atalanta di sabato santo, la voleva il lunedì per Calzona

Tuttosport: “Calzona sarà reduce dalla Nazionale e avrà solo due giorni per preparare la partita. Ha chiesto anche a Gravina di intervenire»

De Laurentiis ce l’ha con Dazn per Napoli-Atalanta il sabato santo, la voleva il lunedì per Calzona. Per consentire al tecnico (in condominio con la Slovacchia) di avere due giorni in più per preparare il match.

Ecco cosa scrive Tuttosport

Lo sfogo furioso e per nulla urbano di Aurelio De Laurentiis al suo arrivo nello stadio ha ben altre motivazioni e, comunque, lo consegna agli archivi come un inospitale (come vedremo, pure a torto) padrone di casa che, dopo la partita ha esplicitato la rottura: «Abbiamo chiuso con Dazn, parleremo solo con Sky e Rai». Ecco, ma cosa c’è dietro a questa presa di posizione?

Dopo la partita, ha intimato a Calzona di non andare ai microfoni di Dazn e ha esplicitato la rottura. Che sarebbe stata generata da un trama precedente: De Laurentiis, dicono, si è convinto che sia stata Dazn a imporre di giocare la gara contro l’Atalanta alle

12.30 di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua mentre lui, Adl, quella partita avrebbe voluta spostarla a lunedì. E, attenzione, non perché il calendario del Napoli sia densa, quanto per dar più tempo al suo allenatore per lavorare con la squadra. Calzona, infatti, divide la panchina del Napoli “ad interim” con quella di ct della Slovacchia e dopo la partita contro l’Inter del 17 marzo dovrà salutare la compagnia per tornare alla sua Nazionale impegnata il 23 con l’Austria e il 26 con la Norvegia.

Quindi, considerando che a Oslo si giocherà alle 19, Calzona avrà solo due giorni per preparare la gara con l’Atalanta. Una situazione che a De Laurentiis non va giù, ma alla quale non c’è soluzione e non certo per imposizioni televisive bensì per il folle calendario dell’Atalanta e che non consente il minimo margine di manovra alla

Lega di A.

Raccontano che questa situazione stia letteralmente facendo imbufalire De Laurentiis che vede come Calzona abbia ridato anima al Napoli e che frema all’idea di perderlo per dieci giorni. Dicono che abbia smosso mari e monti arrivando al punto di chiedere a Gabriele Gravina, che è anche vice presidente Uefa, di intercedere con la Federazione slovacca per ottenere una deroga per Calzona, ottenendo ovviamente un (imbarazzato) rifiuto.

Le parole di De Laurentiis dopo Napoli-Juve

Sia prima che dopo la sfida di questa sera tra il Napoli e la Juventus i tesserti del club azzurro non hanno parlato ai microfoni di Dazn, mentre hanno parlato a Sky. Durante la conferenza stampa dell’allenatore Francesco Calzona è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha spiegarlo intervenendo

“Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky”.

Al momento resta ancora oscuro il motivo che abbia portato il presidente azzurro a prendere questa decisione, considerando che i tesserati hanno parlato ugualmente a Sky Sport nel post partita della sfida di questa sera

