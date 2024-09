De Laurentiis a Mediaset: «Complimenti per la trasmissione, siete una società seria e vengo sempre volentieri da voi»

Dopo la chiusura prima con Dazn e poi anche con Sky il presidente del Napoli sottolinea a Mediaset la sua scelta di parlare solo con loro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha da qualche tempo cominciato un piccola personale battaglia contro alcune emittenti televisive. Prima la scelta di non far parlare a Dazn alcun tesserato del suo club avvenuta per la partita con la Juve: “Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky”. Poi l’ennesimo capitolo alla vigilia di Barcellona-Napoli, quando il patron azzurro ha portato via in malo modo Politano che stava rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Questa sera nel corso della lunga intervista concessa a Mediaset Infinity ci ha tenuto a tornare sull’argomento per sottolineare i motivi della sua scelta: «Complimenti per la trasmissione, siete una società seria e vengo sempre volentieri da voi«

De Laurentiis si è fatto conoscere anche in Spagna

Il video del Chiringuito: De Laurentiis porta via Politano da Sky, poi spintona un cameraman.

De Laurentiis si è fatto rapidamente conoscere anche in Spagna. Il Chiringuito ha diffuso il video che sta impazzando sui sociale. Dopo aver allontanato via dai giornalisti di Sky Politano che si era fermato per la consueta intervista di rito, il presidente del Napoli ha spinto un cameramen lì vicino. Le immagini del gesto arrivano da El Chiringuito noto media spagnolo che si occupa di calcio. Di certo non una bella presentazione per il presidente del Napoli, quantomeno però realistica.

L’episodio con Politano

Politano sta parlando con Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli, poi interviene De Laurentiis: «Con voi non può parlare». Ugolini educatamente prova a dire: “come con noi non può parlare”. De Laurentiis insiste e porta via di peso Politano e poi fa un rimprovero non capiamo a chi, forse a qualcuno del Napoli.

Politano aveva detto più o meno le solite cose, l’importanza della partita di domani. E aggiunto: «È stato un anno difficile a livello mentale».

ilnapolista © riproduzione riservata