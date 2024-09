Champions, ai quarti finale anticipata tra Real e Manchester City

L’altro big match è Psg-Barcellona. Fortunato l’Atletico Madrid che pesca il Dortmund. Poi Arsenal-Bayern. Si gioca il 9/10 e 16/17 aprile

Alle 12 vanno in scena i sorteggi dei quarti di finale della Champions League. Verranno poi anche decise le combinazione delle semifinali. Non ci sono più italiane in corsa. Il Napoli ha perso il doppio scontro con il Barcellona. Prima ancora la Lazio ha perso contro il Bayern Monaco. Mercoledì sera l’Inter è uscita a testa bassa dal Cívitas Metropolitano di Madrid, tradita ai rigori da Sanchez, Klassen e Lautaro Martinez.

In corsa per la massima competizione europea sono quindi rimaste: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg. Delle urne di Nyon si scopriranno gli abbinamenti dei quarti.

I sorteggi dei quarti di finale di Champions

Saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale, ma anche il quadro delle semifinali in stile tabellone tennistico. Non sono previste teste di serie né limitazioni relative alle squadre della stessa nazione: possibili quindi anche derby spagnoli (Atletico, Barcellona e Real), quello tedesco Bayern-Borussia e quello inglese Arsenal-Manchester City. Possibili incroci anche tra squadre già sfidatesi nei gironi. Si giocherà il 9 e il 10 e ritorno il 16 e il 17 aprile).

I sorteggi:

Primo quarto: Arsenal – Bayern Monaco

Secondo quarto: Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Terzo quarto: Real Madrid – Manchester City

Quarto quarto: Psg – Barcellona

Le semifinali:

Vincitrice Atletico-Dortmund – vincitrice tra Psg-Barcellona

Vincitrice Arsenal-Bayern – vincitrice Real Madrid – Manchester City

La Spagna rosica per il ranking: “L’Italia è fuori dalla Champions eppure è prima”

Marca scrive del “paradosso del calcio spagnolo“. Nonostante abbia portato tre squadre ai quarti di Champions League (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid), sarà molto difficile vedere l’anno prossimo, con la nuova Super Champions, cinque squadre spagnole. Il quinto posto dovrebbe essere occupato quasi sicuramente da una squadra italiana e da una tedesca. L’Inghilterra al terzo posto spera di recuperare punti.

Secondo il ranking Uefa, le federazioni ai primi due posti in classifica possono qualificare 5 squadre nella rinnovata Champions League. In questo momento l’Italia è prima, seguita Germania. Poi Inghilterra, Franca e Spagna. Proprio gli spagnoli non si capacitano del quinto posto nonostante l’attuale cammino nella massima competizione europea:

“Non esiste una squadra di Serie A in Champions dopo che l’Atletico Madrid, quarta nella Liga, ha eliminato la leader indiscussa del campionato italiano. Tuttavia, l’Italia è prima nel ranking in questa stagione e la Spagna è quinta”.

E ancora

“Con questa situazione, la Spagna non otterrebbe uno dei due biglietti in più per la nuova Champions League, attualmente spetta alla quinta classificata nel campionato italiano e in quello tedesco. La domanda che circola in questi giorni è se per ottenere un posto in più in Champions League debbano essere presi in considerazione solo i punti ottenuti nell’attuale Champions League. Lì la Spagna sarebbe in vantaggio, con tre quarti di finale. Ma le regole sono quelle che sono e il calcio spagnolo è stato penalizzato dal già citato pessimo rendimento delle squadre di seco

ilnapolista © riproduzione riservata