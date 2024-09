La Spagna rosica per il ranking: “L’Italia è fuori dalla Champions eppure è prima”

“Purtroppo le regole sono queste e la Spagna paga il pessimo rendimento delle squadre di seconda fascia”

Marca scrive del “paradosso del calcio spagnolo“. Nonostante abbia portato tre squadre ai quarti di Champions League (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid), sarà molto difficile vedere l’anno prossimo, con la nuova Super Champions, cinque squadre spagnole. Il quinto posto dovrebbe essere occupato quasi sicuramente da una squadra italiana e da una tedesca. L’Inghilterra al terzo posto spera di recuperare punti.

Secondo il ranking Uefa, le federazioni ai primi due posti in classifica possono qualificare 5 squadre nella rinnovata Champions League. In questo momento l’Italia è prima, seguita Germania. Poi Inghilterra, Franca e Spagna. Proprio gli spagnoli non si capacitano del quinto posto nonostante l’attuale cammino nella massima competizione europea:

“Non esiste una squadra di Serie A in Champions dopo che l’Atletico Madrid, quarta nella Liga, ha eliminato la leader indiscussa del campionato italiano. Tuttavia, l’Italia è prima nel ranking in questa stagione e la Spagna è quinta”.

Marca si chiede perché non si prendono in considerazioni i punti dell’attuale Champions

Scrive il quotidiano sportivo spagnolo:

“Con questa situazione, la Spagna non otterrebbe uno dei due biglietti in più per la nuova Champions League, attualmente spetta alla quinta classificata nel campionato italiano e in quello tedesco. La domanda che circola in questi giorni è se per ottenere un posto in più in Champions League debbano essere presi in considerazione solo i punti ottenuti nell’attuale Champions League. Lì la Spagna sarebbe in vantaggio, con tre quarti di finale. Ma le regole sono quelle che sono e il calcio spagnolo è stato penalizzato dal già citato pessimo rendimento delle squadre di seconda fascia, che in altri anni erano andate lontano“.

L’Italia è prima nel ranking Uefa: potrebbe portare 5 squadre il prossimo anno (Gazzetta)

Al momento l’Italia comanda nel ranking Uefa proprio davanti alla Germania. Se dovesse mantenere il primato, o al massimo scendere al secondo posto, porterebbe cinque squadre in Champions per la stagione 2024/25.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“La nazione che conclude la stagione in uno dei primi due posti del ranking Uefa ha diritto a un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. L’Italia al momento è prima davanti alla Germania, con le sette partecipanti alle competizioni europee (oggi sono ancora in corsa solo Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina, ndr) ancora in corsa. Terza l’Inghilterra, quarta la Spagna.

Se l’Italia riuscisse a restare nei primi due posti, la Serie A promuoverebbe alla prossima Champions anche la quinta classificata. Quinto al momento è il Bologna, ma la lotta coinvolgerebbe anche Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Torino. L’ingresso in Champions porta nelle casse 20 milioni sicuri, da incrementare con i risultati e gli incassi da stadio”.

