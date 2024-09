Caressa elogia Gaetano: «ha cambiato le sorti del Cagliari»

Il commento al club di Sky mentre mostra il gol di Cagliari-Salernitana: «Sta facendo benissimo»

Caressa: «Gaetano ha cambiato le sorti del Cagliari».

Fabio Caressa a Sky Sport 24 commentando i gol di Cagliari-Salernitana 4-2 dice: «Ecco il gol di Gaetano calciatore che ha cambiato le sorti di questa squadra, sta facendo benissimo».

Marocchi è d’accordo ed elogia Ranieri che aveva anche rassegnato le dimissioni.

Ancora Caressa: «hanno pagato anche lo shock per la morte di Gigi Riva. C’era molta tristezza per la morte di Riva».

Ranieri elogia Gaetano

Ranieri ha trovato un alleato per la lotta salvezza in Gaetano. Da quando il centrocampista è arrivato al Cagliari ha segnato già inciso molto sulla squadra.

Sky ha chiesto a Ranieri se l’arrivo di Gaetano è da considerare come un regalo, dato il contributo che sta apportando alla squadra.

«Gaetano ha visione di gioco, grande tecnica. Sa saltare l’uomo, sa vedere i suoi compagni e cosa non da poco, inquadra la porta».

Ranieri: «L’ho sostituito per un leggero risentimento all’adduttore»

Come sta? (ndr Ranieri lo ha sostituito al 45′).

«L’ho sostituito perché aveva un leggerissimo risentimento all’adduttore, adesso vedremo in settimana quanto era leggerissimo e quanto magari deve recuperare. Dopo c’è la sosta».

I gol di Gaetano a Cagliari passano a tre, Spalletti lo aspetta in Nazionale (VIDEO)

I gol di Gaetano passano a tre, Spalletti lo aspetta in Nazionale.

Gianluca Gaetano ancora lui. La mezz’ala del Napoli sta facendo benissimo nella sua avventura (in prestito) al Cagliari di Cladio Ranieri. Ha esordito con due gol in due partite e oggi contro la Salernitana ha segnato la sue terza rete in appena sei presenze. Un gol ogni due partite per il 23enne che adesso potrebbe essere convocato in Nazionale da Luciano Spalletti. Ricordiamo che la Nazionale giocherà adesso due amichevoli negli Stati Uniti: giovedì 21 marzo in Florida contro il Venezuela e domenica 24 marzo alla Red Bull Arena di New York contro l’Ecuador. Purtroppo per lui è uscito a fine primo tempo per un infortunio.

E il Napoli è in emergenza a centrocampo per Barcellona dove giocherà uno tra Traoré e Cajuste che sta recuperando dall’infortunio.

Lovely finish by Gaetano Cagliari 2-0 Salernitana pic.twitter.com/e0LBdNGCjq — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 9, 2024

