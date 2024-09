Calzona: «Se diventiamo squadra vera, la partita sarà aperta»

A Sky: «Io per natura non sono mai soddisfatto, abbiamo ancora tanto da fare per diventare squadra vera. Non penso loro siano in crisi, a febbraio non hanno mai perso»

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato prima della conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del mister del Napoli:

«Il Napoli è pronto, abbiamo sfruttato questi pochi giorni per mettere a posto le idee. Ho visto i ragazi vogliosi di far bene. Miglioramento nella fase di non possesso? Chiaro che la fase difensiva non si può fare di fantasia. Vero che prendiamo sempre gol ma abbiamo limitato piano piano le occasioni da gol degli avversari. Il percorso è un po’ più lungo, ma sono fiducioso. I ragazzi si sono accorti degli errori, speriamo di fare un po’ meglio domani sera».

Soddisfatto del percorso fin qui?

La risposta di Calzona:

«Io per natura non sono mai soddisfatto, penso che abbiamo fatto un paso in avanti ma abbiamo ancora tanto da fare per diventare squadra vera. Non credo raggiungeremo quel livello lì, ma ci proveremo. Ringrazio Xavi perché ha speso parole importanti verso di noi, lui è un grande allenatore, loro sono una grande squadra, non penso siano in crisi perché stanno facendo bene, a febbraio non hanno mai perso. Gli manca qualche giocatore ma hanno una rosa ampia. Da quello che sento, li danno favoriti perché giocano in casa ma non mi spaventa perché credo fortemente nella mia squadra. Ero più emozionato tre settimane fa al Maradona che adesso.

Questa è la partita più importante per il Napoli?

Calzona: «Fondamentale per noi, i quarti sono è uno degli obiettivi principali per noi, la partita di domani sera fondamentale per trovare entusiasmo e certezze per fare bene anche in campionato. Che partita dobbiamo aspettarci? Loro hanno un’identità chiara, lo stesso Xavi ha detto che continueranno a fare quello che sanno fare. Le squadre forti hanno identità, il Barcellona ha tante soluzioni sia negli uomini ma anche tatticamente, hanno soluzioni importanti. Abbiamo studiato questa squadra nei dettagli e esperiamo di contenerli e di almeno diventare più squadre noi che in questo momento ancora non lo siamo. Se lo diventiamo la partita può essere aperta».

